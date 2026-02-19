Zinedine Zidane, son salaire de rêve au chômage !

Amadou Diawara

Depuis la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane n'a pas repris du service. Alors que Didier Deschamps va lâcher son poste cet été, le Ballon d'Or 98 devrait prendre sa succession en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Avant de signer avec la FFF, Zinedine Zidane toucherait déjà le jackpot, et ce, grâce à tous ses contrats extrasportifs.

Zinedine Zidane a raccroché les crampons à l'issue de la Coupe du Monde 2006. Pour sa reconversion, le Ballon d'Or 98 a décidé de devenir entraineur. Pour lancer sa carrière sur un banc, Zinedine Zidane a pris les rênes des U17 du Real Madrid (2012-2013), avant de devenir l'adjoint de Carlo Ancelotti en équipe première (2013-2014). Et après avoir coaché la Castilla (aout 2014 - janvier 2016), il a été promu technicien du Real Madrid. Ayant quitté le navire merengue en juin 2018, Zinedine Zidane est revenu pour un second mandat en mars 2019, et il a claqué la porte du Bernabeu le 30 juin 2021.

Zidane n'a pas exercé depuis l'été 2021 Libre de tout contrat depuis la fin de la saison 2020-2021, Zinedine Zidane rêve de devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France depuis plusieurs années. Et il devrait enfin avoir sa chance cet été. Engagé jusqu'au 31 juillet avec la FFF, Didier Deschamps a annoncé qu'il allait quitter son poste à la fin de la Coupe du Monde. Grandissime favori pour prendre la place de son compatriote chez les Bleus, Zinedine Zidane va pouvoir gonfler un salaire qui est déjà très important malgré son statut de chômeur.