Moqué par un coéquipier, Kylian Mbappé s'est expliqué : Il ne veut pas passer pour «un guignol»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé ne fait clairement pas l'unanimité. Chez lui, il y a des aspects que certains adorent et d'autres détestent. Le joueur du Real Madrid a également fait l'objet de certaines moqueries par rapport à sa façon d'être. Mais voilà que si Mbappé avait choisi de faire comme, c'est pour une bonne raison.

Chez Kylian Mbappé, il y a des choses qui en énervent plus d'un. Y compris pour ses coéquipiers en équipe de France. C'est notamment ce qu'avait fait savoir Adrien Rabiot. Sur un ton moqueur, le joueur du Milan AC s'était plaint du fait que Mbappé change sa voix en interview, expliquant : « Kylian Mbappé, il m’énerve quand il change de voix en interview. Quand on est ensemble, il parle normalement. Mais quand on regarde l’interview, il change. Je ne sais pas pourquoi, sa voix elle change. C’est énervant et stressant. Je pense que tout le monde l’a remarqué ».

Ousmane Dembélé «est un malade» : Kylian Mbappé a balancé sur son «ami» https://t.co/y8lb8CajOP — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Si je parlais comme je parle avec mes amis, je serais vite vu comme un guignol » Pointé du doigt par Adrien Rabiot, Kylian Mbappé avait fini par lui répondre et expliquer pourquoi il pouvait changer de voix en interview. Ayant ses raisons, le capitaine de l'équipe de France expliquait alors en 2024 pour Ouest France : « Il a dit que je changeais de voix en interview ? Il a raison ! On m’a toujours appris à m’adapter à mon interlocuteur. Je ne parle pas aux journalistes comme je parle à mes copains, car je m’adresse à un large public. C’est important d’en avoir conscience. Si je parlais comme je parle avec mes amis, je serais vite vu comme un guignol (rires) ».