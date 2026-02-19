Moqué par un coéquipier, Kylian Mbappé s'est expliqué : Il ne veut pas passer pour «un guignol»

Kylian Mbappé ne fait clairement pas l'unanimité. Chez lui, il y a des aspects que certains adorent et d'autres détestent. Le joueur du Real Madrid a également fait l'objet de certaines moqueries par rapport à sa façon d'être. Mais voilà que si Mbappé avait choisi de faire comme, c'est pour une bonne raison.
Chez Kylian Mbappé, il y a des choses qui en énervent plus d'un. Y compris pour ses coéquipiers en équipe de France. C'est notamment ce qu'avait fait savoir Adrien Rabiot. Sur un ton moqueur, le joueur du Milan AC s'était plaint du fait que Mbappé change sa voix en interview, expliquant : « Kylian Mbappé, il m’énerve quand il change de voix en interview. Quand on est ensemble, il parle normalement. Mais quand on regarde l’interview, il change. Je ne sais pas pourquoi, sa voix elle change. C’est énervant et stressant. Je pense que tout le monde l’a remarqué ».
« Si je parlais comme je parle avec mes amis, je serais vite vu comme un guignol »
Pointé du doigt par Adrien Rabiot, Kylian Mbappé avait fini par lui répondre et expliquer pourquoi il pouvait changer de voix en interview. Ayant ses raisons, le capitaine de l'équipe de France expliquait alors en 2024 pour Ouest France : « Il a dit que je changeais de voix en interview ? Il a raison ! On m’a toujours appris à m’adapter à mon interlocuteur. Je ne parle pas aux journalistes comme je parle à mes copains, car je m’adresse à un large public. C’est important d’en avoir conscience. Si je parlais comme je parle avec mes amis, je serais vite vu comme un guignol (rires) ».
« Adri, c’est quelqu’un que j’ai connu à Paris et que j’ai réappris à connaître en équipe de France »
Kylian Mbappé confiait également à propos d'Adrien Rabiot : « Adri, c’est quelqu’un que j’ai connu à Paris et que j’ai réappris à connaître en équipe de France. Entretemps, le gars est devenu un homme. Dans ses prises de décision, dans ses prises de parole, dans ses agissements, il est vraiment arrivé au stade de la maturité. Je pense que ça remonte à un peu avant la Coupe du monde 2022. Pourquoi ? Je ne sais pas, c’est peut-être simplement l’histoire de la vie. Il a eu ses expériences et a su tirer les conclusions de chaque épreuve qu’il a eu. C’est quelqu’un sur qui on a placé beaucoup d’attentes. À un moment donné, il a connu un petit creux, mais aujourd’hui, on a devant nous un homme aguerri. Il sait ce qu’il veut, ce qu’il fait et ce qu’il doit faire. Je pense qu’il est à l’apogée de sa carrière ».