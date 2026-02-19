Le clash inattendu entre deux joueurs de l’équipe de France avant la Coupe du Monde

Amadou Diawara

Avant de remporter la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France, deux anciens protégés d'Aimé Jacquet ont eu une grosse prise de bec en club. En effet, ces deux ex-internationaux français sont partis au clash dans le vestiaire de l'AJ Auxerre, avant que Guy Roux n'apaise la situation.

Le 12 juillet 1998, l'équipe de France a remporté la première étoile de son histoire. En effet, les hommes d'Aimé Jacquet sont venus à bout du Brésil en finale de la Coupe du Monde (3-0), et ce, au Stade de France. La bande à Didier Deschamps l'ayant emporté 3-0. Ayant contribué au sacre final des Bleus, deux joueurs tricolores auraient pu ne pas être de la partie. En froid dans leur club, les deux hommes se sont finalement rabibochés grâce à Guy Roux, l'ex-technicien de l'AJ Auxerre.

«Il frappait et disait qu'on était trop petits» Lors d'un entretien accordé à L’Équipe en 2019, Bernard Diomède a raconté son clash avec Stéphane Guivarc'h dans le vestiaire de l'AJ Auxerre. Un conflit qui a éclaté après un match de Coupe d’Europe contre La Corogne lors de la saison 1997-1998. « Avec Steve Marlet on le faisait marquer, mais quand il était sur le côté, il ne centrait pas, il frappait et disait qu'on était trop petits. Ce jour-là, il l'a fait deux-trois fois alors qu'on pouvait plier la qualif », a raconté Bernard Diomède, avant de poursuivre.