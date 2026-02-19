Laure Boulleau attaquée sur son physique par un influenceur, les internautes réagissent : «Tu t’es vu ?»

Amadou Diawara

Ancienne arrière gauche du PSG, Laure Boulleau est désormais consultante pour le Canal Football Club sur la chaine cryptée. Via les réseaux sociaux, un influenceur l'a attaqué sur son physique, la comparant à une présentatrice de la Serie A. Ce qui lui a valu des critiques en commentaires.

Arrivée au PSG lors de l'été 2005, Laure Boulleau a évolué au sein du club de la capitale pendant treize saisons. Ayant fait le plus grand bonheur de l'écurie parisienne, l'ancienne arrière gauche a raccroché les crampons à l'issue de l'exercice 2017-2018. Après une belle carrière de footballeuse, l'ex-international française est devenue consultante, ayant rejoint l'équipe du Canal Football Club sur la chaine cryptée (Canal +).

«On dirait un rosbeef dans ton maillot et tu oses» Sur son compte Facebook, Bengous a attaqué Laure Boulleau sur son physique. En effet, l'influenceur a posté une photo d'Eleonora Incardona avec ce message en légende : « Eleonora Incardona la présentatrice italienne de la Serie A. Et en France, nous on a Laure Boulleau... ». Et en commentaire, Bengous a écrit : « Je vais regarder un peu plus la Serie A ». Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes.