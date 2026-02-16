«Cette folie, cette passion» : Laure Boulleau réagit à une histoire qui s’est mal terminée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Laure Boulleau a réagi à la situation actuelle d’un club de Ligue 1 qui, après le départ de son entraîneur, a également vu un de ses dirigeants s’en aller. Un club où la passion est débordante et qui demande peut-être plus de froideur de la part de ceux qui le dirigent, selon la consultante de Canal+.

Au lendemain du match nul concédé lors de la réception de Strasbourg (2-2) et quatre jours après l’officialisation du départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a lui aussi annoncé son départ de l’OM dimanche, sur ses réseaux sociaux. En pleine crise, Marseille a donc vu deux personnes qui incarnaient son projet s’en aller. Il ne reste désormais plus que Pablo Longoria, dont l’avenir interroge également.

Benatia quitte l’OM : Les vraies raisons de son départ ont fuité ? https://t.co/l7NGGLT1TI — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« On se rend compte que si aussi au niveau de la direction, on a un peu le même style et que tout est inflammable » Présente sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Laure Boulleau a évoqué la situation actuelle de l’OM et notamment si un homme comme Roberto De Zerbi avait le bon tempérament pour entraîner un tel club. « Est-ce qu'il faut être un entraîneur un peu froid pour aller à l'OM ? En fait, au début, quand il est arrivé De Zerbi, on s'est dit : "il a l'ADN, cette folie, cette passion et ce côté sanguin", mais on se rend compte que si aussi au niveau de la direction, on a un peu le même style et que tout est inflammable, et bien ça retombe jamais en fait », a-t-elle déclaré.