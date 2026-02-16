Les langues se délient sur l'atmosphère à l'OM : «Tout le monde avait peur de lui»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A peine quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a annoncé dimanche qu’il démissionnait de son poste de directeur du football à l’OM. Alors qu’il était rapidement devenu un membre important de la formation phocéenne après son arrivée en novembre 2023, le Marocain était loin de faire l’unanimité.

Alors que Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi semblaient former un trio uni il y a quelque quelques mois, le président phocéen est désormais bien seul après les départs de l’entraîneur italien puis de son directeur du football, annonçant dimanche sur ses réseaux sociaux avoir démissionné de son poste. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix, a écrit Medhi Benatia. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé, lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM ».

« Il te disait quelque chose un jour, puis disait tout autre chose dans ton dos le lendemain » Un départ qui ne va pas déplaire à certains au sein du club, Medhi Benatia souffrant d’une image clivante. Alors que sa relation avec Pablo Longoria s’était détériorée, il en était de même avec les joueurs révèle La Provence, bien qu'il ait été à l'origine du recrutement de la plupart des membres de l’effectif à l’exception de Leonardo Balerdi, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir. « Il te disait quelque chose un jour, puis disait tout autre chose dans ton dos le lendemain », témoigne le proche d’un joueur phocéen.