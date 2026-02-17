Roberto De Zerbi met d'accord Bertrand Latour et Laure Boulleau !

Le départ de Roberto De Zerbi a confirmé la crise qui frappe actuellement l'OM et cela donne lieu à de nombreux débats, notamment sur Canal+. Ainsi, sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour et Laure Boulleau ont évoqué cette situation et sont même d'accord sur un point particulier.
C'est officiel depuis quasiment une semaine, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. Le technicien italien paye très cher le mois de janvier catastrophique du club phocéen. Mais est-il le principal responsable de la crise à l'OM ? C'est la question qui a animé un débat sur le plateau du Canal Football Club. Et Laure Boulleau a donné son avis.
Latour et Boulleau d'accord pour De Zerbi
« Est-ce qu'il faut être un entraineur un peu froid pour aller à l'OM ? En fait, au début, quand il est arrivé De Zerbi, on s'est dit : "il a l'ADN, cette folie, cette passion et ce côté sanguin", mais on se rend compte que si aussi au niveau de la direction, on a un peu le même style et que tout est inflammable, eh bien ça retombe jamais en fait », explique-t-elle sur le plateau de l'émission de Canal+. Un avis globalement partagé par Bertrand Latour qui refuse de faire porter toute la responsabilité de la situation de l'OM à Roberto De Zerbi.
«Le foot appartient quand même aux joueurs»
« Moi je n'étais pas un avocat principal de De Zerbi, mais le foot appartient quand même aux joueurs. On peut trouver des excuses à tous les joueurs, mais c'est inadmissible ce qu'ils font. Tu ne peux pas perdre tous les matchs entre la 85ème et la 95ème. A un moment donné, tu peux aussi te concentrer, réfléchir, avoir du caractère, être intelligent, apprendre de tes erreurs... Ils n'ont pas joué le Barça et le Real tous les week-end, mais le scénario est le même à chaque fois. Il faut quand même se remettre en question », explique le journaliste à son tour.