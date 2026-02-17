Roberto De Zerbi met d'accord Bertrand Latour et Laure Boulleau !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Roberto De Zerbi a confirmé la crise qui frappe actuellement l'OM et cela donne lieu à de nombreux débats, notamment sur Canal+. Ainsi, sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour et Laure Boulleau ont évoqué cette situation et sont même d'accord sur un point particulier.

C'est officiel depuis quasiment une semaine, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM. Le technicien italien paye très cher le mois de janvier catastrophique du club phocéen. Mais est-il le principal responsable de la crise à l'OM ? C'est la question qui a animé un débat sur le plateau du Canal Football Club. Et Laure Boulleau a donné son avis.

Il y a même pas 5 mois.



Aujourd’hui De Zerbi 🇮🇹 et Benatia 🇲🇦 ne sont plus à l’OM… 💨👋 pic.twitter.com/dGWiJv0WPU — Actu Foot (@ActuFoot_) February 15, 2026

Latour et Boulleau d'accord pour De Zerbi « Est-ce qu'il faut être un entraineur un peu froid pour aller à l'OM ? En fait, au début, quand il est arrivé De Zerbi, on s'est dit : "il a l'ADN, cette folie, cette passion et ce côté sanguin", mais on se rend compte que si aussi au niveau de la direction, on a un peu le même style et que tout est inflammable, eh bien ça retombe jamais en fait », explique-t-elle sur le plateau de l'émission de Canal+. Un avis globalement partagé par Bertrand Latour qui refuse de faire porter toute la responsabilité de la situation de l'OM à Roberto De Zerbi.