Crise à l’OM - Le coup de pression des supporters : «Ça ne pourra plus durer très longtemps»

La crise est profonde du côté de l’OM, alors qu’on a appris ce dimanche le départ de Medhi Benatia, occupant jusqu’ici le poste de directeur du football dans la cité phocéenne. De son côté, Pablo Longoria reste en retrait et n’a pas (encore?) pris la parole. Pour un journaliste, sa prise de parole est inéluctable compte tenu du contexte actuel.

Alors que leur club traverse une crise profonde, les supporters de l’OM ont affiché leur mécontentement samedi, à l’occasion de la réception de Strasbourg. Une rencontre qui a débuté sans une partie du virage Sud et l’intégralité du virage Nord, décidant de réaliser un quart d’heure de grève une semaine après la claque face au PSG (5-0). Plusieurs banderoles étaient également visibles, ciblant notamment l’état major phocéen : « McCourt/Longoria cassez-vous ! ». Le lendemain, Medhi Benatia annonçait sur ses réseaux sociaux avoir démissionné de son poste de directeur du football, plongeant un peu plus le club dans la crise. « Malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. À Marseille, le résultat est le seul juge de paix, a réagi l’ancien international marocain. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé, lundi 9 février, de mettre fin à ma collaboration avec l'OM ».

« Il se fait très discret, se cache diront certains » Depuis cette annonce, l’Olympique de Marseille n’a pas officialisé le départ de Medhi Benatia, et Pablo Longoria reste silencieux. Une position sur laquelle est revenue Simon Bolle, journaliste à L’Équipe. « Ces derniers jours, et depuis le début de la saison plus largement, le président du club se fait très discret, se cache diront certains. Une simple remise en place de la stature présidentielle, recadre son premier cercle. Des informations contradictoires ont filtré tout au long de la journée de dimanche au sujet de son cas personnel. Une chose est sûre : sa relation avec Medhi Benatia, dont il vantait encore la complémentarité idéale à la mi-décembre, était devenue plus distante ces derniers temps », a-t-il réagi au cours d’un chat spécial organisé sur le site du quotidien sportif.