Vente OM : Un scénario déjà écarté en pleine crise à Marseille !

L'OM ne cesse de s'enfoncer dans la crise depuis le début de l'année. Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est Medhi Benatia qui a posé sa démission. Dans ce climat tendu, les supporters marseillais s'inquiètent déjà des pires scénarii possibles avec une possible vente du club.
La crise n'en finit plus à l'OM qui ne s'est toujours pas remis de son mois de janvier catastrophique. La défaite lors du Trophée des champions contre le PSG suivie de l'élimination en Ligue des champions et de la correction au Parc des Princes (0-5) ont eu raison de Roberto De Zerbi, qui n'est plus l'entraîneur du club phocéen. Mais ce n'est pas tout puisque Medhi Benatia a également démissionné comme il l'a officialisé dimanche. Désormais, et alors que Pablo Longoria paraît bien seul, les Marseillais se mettent à redouter un scénario catastrophe.
Vente OM, le scénario qui inquiète les Marseillais
Sur X, un supporter de l'OM s'est donc clairement inquiété de l'éventuel tournure des événements avec un possible scénario que tous les Marseillais craignent. « Il y a un monde où dans 6 mois, il n'y a plus Longoria et McCourt. Et honnêtement je ne sais pas si c’est ce qu’on doit souhaiter à Marseille. Un fond ignoble qui débarque et place des incompétents, tu peux avoir un scénario à la Bordeaux très rapidement », redoute ce fan de l'OM, rapidement rassuré par le journaliste de L'EQUIPE Mathieu Grégoire. « Frank McCourt est un acteur stable du club », écrit-il en réponse à cette publication avant de se montrer encore plus clair : « Il ne part pas ». De quoi couper court aux rumeurs concernant la vente de l'OM.
McCourt toujours pas vendeur ?
Une annonce qui devrait également satisfaire Carine Galli. En effet, la journaliste de RMC avait commenté la banderole au Vélodrome visant Frank McCourt, assurant que les Marseillais feraient mieux de se sentir rassurés de pouvoir compter sur le milliardaire américain. « Juste, il faudrait rappeler aux supporters marseillais qu'heureusement que Frank McCourt est là, ça fait 10 ans qu'il est là et a mis 640M€ donc allez prier à la bonne mère pour qu'il reste. Tu peux être frustré qu'il ne soit pas là au quotidien, mais je vous rappelle que lorsque McCourt rachète le club, Margarita Louis-Dreyfus qui est la veuve de RLD ne veut plus injecter de sous. Et tu tombes sur un milliardaire assez fou pour mettre une partie de sa fortune... Alors franchement quand tu vois tous les clubs qui tombent, prie matin midi et soir pour qu'il n'arrête pas de renflouer les déficits qu'il y a chaque année... Attendez, il est dans les tribunes cet après-midi et se fait insulter », confiait-elle au micro de l'After Foot.