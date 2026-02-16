«Un milliardaire assez fou» rachète l'OM : Le miracle a eu lieu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l'année, l'OM traverse une crise qui a poussé Roberto De Zerbi au départ. Un gros coup dur pour les Marseillais qui voient désormais leur place dans les quatre premiers être menacée en Ligue 1. Et pourtant, le club phocéen a eu la chance de voir débarquer un milliardaire.

Depuis le début de l'année 2026, la crise frappe l'OM qui a enchaîné les désillusions entre la défaite dans le Trophée des Champions, l'élimination en Ligue des champions ou l'humiliation contre le PSG (0-5). Une situation qui a pu pour conséquence de provoquer les départs de Roberto De Zerbi puis de Medhi Benatia. Néanmoins, les supporters avaient réclamé le départ de Frank McCourt. Une exigence insensée aux yeux de Carine Galli qui rappelle les investissements du milliardaire américain depuis qu'il a racheté l'OM en 2016, il y a presque 10 ans.

Par contre on peut tout critiquer mais la banderole sur McCourt dans le contexte actuel, c'est quand même mal placé.



Heureusement qu'on a un actionnaire avec des reins aussi solides. pic.twitter.com/tKdRQDqbmv — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 14, 2026

«Heureusement qu'il est là» « La banderole McCourt et Longoria cassez-vous ? Juste, il faudrait rappeler aux supporters marseillais qu'heureusement que Frank McCourt est là, ça fait 10 ans qu'il est là et a mis 640M€ donc allez prier à la bonne mère pour qu'il reste », rappelle la journaliste au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.