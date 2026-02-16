«Un milliardaire assez fou» rachète l'OM : Le miracle a eu lieu !

Depuis le début de l'année, l'OM traverse une crise qui a poussé Roberto De Zerbi au départ. Un gros coup dur pour les Marseillais qui voient désormais leur place dans les quatre premiers être menacée en Ligue 1. Et pourtant, le club phocéen a eu la chance de voir débarquer un milliardaire.
Depuis le début de l'année 2026, la crise frappe l'OM qui a enchaîné les désillusions entre la défaite dans le Trophée des Champions, l'élimination en Ligue des champions ou l'humiliation contre le PSG (0-5). Une situation qui a pu pour conséquence de provoquer les départs de Roberto De Zerbi puis de Medhi Benatia. Néanmoins, les supporters avaient réclamé le départ de Frank McCourt. Une exigence insensée aux yeux de Carine Galli qui rappelle les investissements du milliardaire américain depuis qu'il a racheté l'OM en 2016, il y a presque 10 ans.
«Heureusement qu'il est là»
« La banderole McCourt et Longoria cassez-vous ? Juste, il faudrait rappeler aux supporters marseillais qu'heureusement que Frank McCourt est là, ça fait 10 ans qu'il est là et a mis 640M€ donc allez prier à la bonne mère pour qu'il reste », rappelle la journaliste au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.
«Tu tombes sur un milliardaire assez fou pour mettre une partie de sa fortune»
« Tu peux être frustré qu'il ne soit pas là au quotidien, mais je vous rappelle que lorsque McCourt rachète le club, Margarita Louis-Dreyfus qui est la veuve de RLD ne veut plus injecter de sous. Et tu tombes sur un milliardaire assez fou pour mettre une partie de sa fortune... Alors franchement quand tu vois tous les clubs qui tombent, prie matin midi et soir pour qu'il n'arrête pas de renflouer les déficits qu'il y a chaque année... Attendez, il est dans les tribunes cet après-midi et se fait insulter », ajoute Carine Galli.