Un nouvel entraîneur arrive à Marseille : Voilà les trois raisons qui ont convaincu l'OM

Roberto De Zerbi ayant quitté son poste en début de semaine, l’OM est depuis à la recherche d’un nouvel entraîneur afin de le remplacer. Il semblerait que les dirigeants marseillais aient trouvé et la signature de son successeur pourrait intervenir incessamment sous peu. Trois raisons principales les ont convaincus dans leur choix.

Sur le banc de l’OM samedi pour la réception de Strasbourg (2-2), Jacques Abardonado est prêt à prolonger l’intérim « si Pablo et Medhi me le demandent ». Celui qui avait déjà assuré l’intérim après le départ de Marcelino a de nouveau répondu présent après celui de Roberto De Zerbi, officialisé dans la nuit de mardi à mercredi, mais il devrait bientôt voir un nouvel entraîneur prendre la suite du technicien italien.

« Vous avez quelqu’un qui coche ces trois critères » « On est à même de vous annoncer qu’Habib Beye tient évidemment la corde sur cette short-list des entraîneurs de l’Olympique de Marseille », a confirmé le journaliste de beIN SPORTS John Ferreira avant le coup d’envoi de la rencontre. Démis de ses fonctions au Stade Rennais en début de semaine, Habib Beye a plusieurs arguments qui ont convaincu les dirigeants de l’OM qu’il était la bonne personne pour reprendre les rênes de l’équipe.