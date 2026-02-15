Zinedine Zidane à l’OM : «L’histoire incroyable» demandée par son ami

Parti du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane n’a plus entraîné depuis ce moment. Le fait est que le retour aux affaires est proche pour le Français. En effet, à l'issue de la Coupe du monde, on devrait le voir reprendre les commandes de l’équipe de France. Mais voilà que si on s’attend à voir Zidane chez les Bleus, d’autres l’imagineraient également bien… à l’OM.
Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a toutefois jamais porté les couleurs de l’OM jusqu’à présent. Cela arrivera-t-il d’ici la fin de sa carrière d’entraîneur ? Sur la Canebière, de nombreux fans salivent d’avance à l’idée de voir Zizou prendre place sur le banc olympien. Un scénario qui ne devrait toutefois pas arriver de sitôt. En effet, si le retour aux affaires est imminent pour Zidane, on l’annonce plutôt à la tête de l’équipe de France.
« Pour le foot, pour l’histoire, ça serait incroyable »
Ce n’est donc pas demain que l'on devrait voir Zinedine Zidane entraîner l’OM. Pourtant, ce scénario plait à plus d’un. Ami de Zizou, Jamel Debbouze expliquait à Carré en 2025 : « Zidane à l’OM ? Pour l’histoire, ça serait magnifique. Pour l’histoire, ça serait formidable, ça serait extraordinaire. On a souvent vu ces histoires de ces grands joueurs qui partent d'un endroit comme La Castellane et qui font le tour du monde, qui font rêver la terre entière et qui finissent par revenir chez eux pour illuminer leur club une dernière fois. Ça serait formidable. Il faut qu’il passe par l’équipe de France avant. Mais j’adorerais voir ça, après je ne sais pas s’il le fera. Mais pour le foot, pour l’histoire, ça serait incroyable ».
Zidane et l’équipe de France, « j’ai envie de voir ça »
Jamel Debbouze avait également livré son avis sur le fait de voir Zinedine Zidane à la tête de l’équipe de France. Il confiait alors : « Zizou, évidemment que c’est un fantasme. Mais je n’ai pas envie que l’équipe de France l’abime. Il a tellement un beau palmarès que là il va être attendue et la pression va être telle qu’il va être obligé de faire quelque chose au moins d’équivalent à Didier Deschamps. Mais c’est un tel compétiteur et il l’a prouvé avec le Real. Il a fait le job. Pour le passionné de football que je suis, j’ai envie de voir ça ».