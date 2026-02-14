«Si on me demande, je le ferai», un entraîneur se met «au service» de l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques jours, l'OM a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi d'un commun accord. L'entraîneur italien n'a pas su renverser la vapeur et insuffler une nouvelle dynamique à son équipe dernièrement. Les dirigeants marseillais doivent donc recruter un nouvel entraîneur pour la fin de la saison. Si le nom de Habib Beye se dégage, un autre candidat se porterait bien volontaire...

Après la terrible défaite subie face au PSG au Parc des Princes (5-0), l'OM a dit au revoir à Roberto De Zerbi. Pour la suite de la saison, c'est donc Jacques Abardonado, dit Pancho, qui a pris les rênes de l'équipe en intérim le temps de trouver un nouveau coach. Présent au club depuis plus de dix ans, il est très attaché au club. Suffisamment pour en devenir le prochain entraîneur ?

Crise à l'OM : «Cassez-vous», les supporters réclament deux têtes (et pas des moindres...) https://t.co/08fejEuB7a — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

« Si Pablo et Medhi me le demandent, je le ferai volontiers » Depuis plusieurs jours, le nom de Habib Beye circule à Marseille. L'ancien entraîneur de Rennes est largement pressenti pour devenir le prochain entraîneur de l'OM mais le dossier est compliqué en raison de son aventure terminée difficilement à Rennes. En attendant peut-être son arrivée, Jacques Abardonado a confié qu'il pourrait reprendre le flambeau. « Si je suis prêt à rester jusqu'à la fin de la saison ? Si Pablo et Medhi me le demandent, je le ferai volontiers. Je ne lâcherai pas ce groupe, je le connais par cœur. Je suis au service du club, s’il faut faire la semaine d’entraînement et aller à Brest samedi, on est prêt » a-t-il confié en conférence de presse après le match nul de son équipe samedi.