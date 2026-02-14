«On a tout gâché», le raté de trop à l'OM ?

Six jours après la défaite face au PSG, l'OM devait tenter de se racheter dans sa nouvelle ère après le départ de Roberto De Zerbi. Opposés à Strasbourg, les Olympiens ont encore connu un scénario frustrant à domicile et ont concédé un match nul (2-2). Une nouvelle occasion de marquer des points gâchée et cela commence à coûter cher...
En menant 2-0, l'OM semblait parti pour décrocher 3 points précieux dans la course au titre en Ligue 1 pour se relancer parfaitement après le départ de Roberto De Zerbi. Au lieu de ça, c'est encore une déception pour les Marseillais qui enchaînent les résultats compliqués. Le club est sur un fil et les joueurs le savent.
L'OM tombe encore dans le piège à domicile
L'ambiance était tendue au Vélodrome ce samedi. Les supporters n'ont pas hésité à témoigner leur colère dès l'arrivée des joueurs sur le terrain et cela ne risque pas de s'arrêter. En concédant encore un match nul dans le temps additionnel en toute fin de match, l'OM s'enlise dans la crise. Les joueurs savent qu'ils ont encore raté une occasion, à l'image d'Amine Gouiri. « On prend encore ce but à la fin sur penalty. On savait que ce serait une ambiance hostile, on voulait ramener le public avec nous. On l'a fait mais on a tout gâché à la fin » a-t-il réagi au micro de beIN Sports à la fin de la rencontre.
L'OM en crise, les joueurs n'y arrivent pas
Sur le banc de l'OM depuis l'été 2024, Roberto De Zerbi n'a pas réussi à survivre à cette saison qui ressemble de plus en plus à un cauchemar. Mais sur le terrain, les joueurs déçoivent aussi et ce scénario répétitif avec un but encaissé dans le temps additionnel fait mal à la tête. « Les choix des entraîneurs ? Ce n'est pas une question de choix. Quand ça se répète une dizaine de fois, et encore aujourd'hui, ce n'est pas les choix, c'est nous sur le terrain. On doit être plus vicieux et plus efficaces dans les deux surfaces » poursuit Amine Gouiri.