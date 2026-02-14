«On a tout gâché», le raté de trop à l'OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Six jours après la défaite face au PSG, l'OM devait tenter de se racheter dans sa nouvelle ère après le départ de Roberto De Zerbi. Opposés à Strasbourg, les Olympiens ont encore connu un scénario frustrant à domicile et ont concédé un match nul (2-2). Une nouvelle occasion de marquer des points gâchée et cela commence à coûter cher...

En menant 2-0, l'OM semblait parti pour décrocher 3 points précieux dans la course au titre en Ligue 1 pour se relancer parfaitement après le départ de Roberto De Zerbi. Au lieu de ça, c'est encore une déception pour les Marseillais qui enchaînent les résultats compliqués. Le club est sur un fil et les joueurs le savent.

Transfert à l'OM : Il part pour «un des plus grands clubs du monde»... https://t.co/eHsLckHeVm — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

L'OM tombe encore dans le piège à domicile L'ambiance était tendue au Vélodrome ce samedi. Les supporters n'ont pas hésité à témoigner leur colère dès l'arrivée des joueurs sur le terrain et cela ne risque pas de s'arrêter. En concédant encore un match nul dans le temps additionnel en toute fin de match, l'OM s'enlise dans la crise. Les joueurs savent qu'ils ont encore raté une occasion, à l'image d'Amine Gouiri. « On prend encore ce but à la fin sur penalty. On savait que ce serait une ambiance hostile, on voulait ramener le public avec nous. On l'a fait mais on a tout gâché à la fin » a-t-il réagi au micro de beIN Sports à la fin de la rencontre.