De Zerbi a pris la porte, l'OM prépare une nouvelle annonce...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette semaine, l'OM a fini par dire au revoir à Roberto De Zerbi d'un commun accord après les récentes performances décevantes de l'équipe. Le club de la cité phocéenne doit absolument rebondir et les départs ne sont peut-être pas terminés puisqu'une nouvelle annonce ne devrait pas tarder à tomber côté marseillais.

Après la lourde défaite subie face au PSG la semaine dernière, l'OM est au plus mal. Malgré son attachement pour le club, Roberto De Zerbi a fini par faire ses valises. L'Italien n'a pas su remettre son équipe dans le droit chemin et ce ne sera peut-être pas le seul dirigeant à quitter le club de la cité phocéenne.

Démission à l’OM : Ça ne s’est «pas exactement» passé comme on l’a dit avec De Zerbi ! ⁰ https://t.co/ewi2s4SRA1 — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Roberto De Zerbi emporte avec lui un autre dirigeant D'après les informations rapportées par Gianluca Di Marzio, le bras droit de Roberto De Zerbi à Marseille, Giovanni Rossi, va également quitter l'OM. Venu renforcer le pôle sportif à l'été 2024, l'Italien aurait trouvé un accord avec les hauts dirigeants du club pour résilier son contrat, lui dont le contrat expirait en juin 2027. Son départ semblait donc être acté en même temps que celui de De Zerbi, qu'il a connu à Sassuolo notamment lorsqu'il exerçait la fonction de directeur sportif.