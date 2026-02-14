«On va tout perdre» : L’OM obligé de réagir dans l’urgence, «c’est vital financièrement»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on imaginait l’OM et Roberto De Zerbi collaborer pendant plusieurs années, l’histoire vient malheureusement de s’arrêter. Après un an et demi sur le banc du club phocéen, l’Italien a quitté ses fonctions il y a quelques jours à la suite des mauvais résultats de la formation olympienne. Pour beaucoup, l’OM a peut-être agi trop vite avec De Zerbi, mais visiblement, cela était vital. Explications.

Ce samedi, ce n’est donc pas Roberto De Zerbi que l’on retrouvera sur le banc de l’OM pour affronter Strasbourg. En effet, à la suite de la dernière claque reçue face au PSG, l’Italien a quitté ses fonctions d'entraîneur du club phocéen et pour le moment, c’est Jacques Abardonado qui assure l’intérim sur la Canebière. Entre l’OM et De Zerbi, c’est donc officiellement fini et voilà que cette décision était obligatoire pour le bien du club phocéen.

Une décision prise trop vite ? Alors que les mauvais résultats ont commencé à s’accumuler pour l’OM, la décision a donc été prise de se séparer de Roberto De Zerbi. Le club phocéen aurait-il agi dans la précipitation avec l’entraîneur italien ? Certains le pensent, estimant qu’il aurait fallu encore être patient avec De Zerbi. Mais voilà que l’OM n’avait peut-être pas ce temps à disposition, sous peine de prendre de gros risques, notamment financiers, pour l’avenir.