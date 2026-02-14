«On va tout perdre» : L’OM obligé de réagir dans l’urgence, «c’est vital financièrement»

Alors qu’on imaginait l’OM et Roberto De Zerbi collaborer pendant plusieurs années, l’histoire vient malheureusement de s’arrêter. Après un an et demi sur le banc du club phocéen, l’Italien a quitté ses fonctions il y a quelques jours à la suite des mauvais résultats de la formation olympienne. Pour beaucoup, l’OM a peut-être agi trop vite avec De Zerbi, mais visiblement, cela était vital. Explications.
Ce samedi, ce n’est donc pas Roberto De Zerbi que l’on retrouvera sur le banc de l’OM pour affronter Strasbourg. En effet, à la suite de la dernière claque reçue face au PSG, l’Italien a quitté ses fonctions d'entraîneur du club phocéen et pour le moment, c’est Jacques Abardonado qui assure l’intérim sur la Canebière. Entre l’OM et De Zerbi, c’est donc officiellement fini et voilà que cette décision était obligatoire pour le bien du club phocéen.
Une décision prise trop vite ?
Alors que les mauvais résultats ont commencé à s’accumuler pour l’OM, la décision a donc été prise de se séparer de Roberto De Zerbi. Le club phocéen aurait-il agi dans la précipitation avec l’entraîneur italien ? Certains le pensent, estimant qu’il aurait fallu encore être patient avec De Zerbi. Mais voilà que l’OM n’avait peut-être pas ce temps à disposition, sous peine de prendre de gros risques, notamment financiers, pour l’avenir.
« Une manière de sauver peut-être la fin de la saison »
Sur RMC, lors des Grandes Gueules du Sport, Florent Germain a expliqué pourquoi cette séparation entre l’OM et Roberto De Zerbi était nécessaire. Le journaliste a alors confié : « Pourquoi il y a eu cette urgence, c’est que l'OM doit absolument, c’est vital financièrement, être sur le podium. Le constat qui s’est imposé c’est que ça ne passait plus avec les joueurs, c’est compliqué avec un noyau et donc les dirigeants et le coach ont dit « on ne va pas y arriver, si on continue comme ça on va tout perdre ». C’était aussi une manière de sauver peut-être la fin de la saison et repartir sur des bases un peu nouvelles. C’est l’urgence di podium qui prévaut dans cette décision ».