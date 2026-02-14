De Zerbi est parti : Plusieurs joueurs de l'OM à l'origine du problème ?

Axel Cornic

Au cours de l’été 2024, l’Olympique de Marseille a décidé de miser gros sur Roberto De Zerbi, avec un projet construit autour de lui. Pourtant, l’Italien n’est déjà plus au club, puisqu'il a été remercié après plusieurs résultats décevants et de l’autre côté des Alpes, on n’hésite pas à tirer à boulets rouges sur les dirigeants marseillais pour parler de son échec.

Ce samedi, l’OM reçoit Strasbourg au Vélodrome, mais Roberto De Zerbi ne sera pas sur le banc. L’entraineur marseillais a tout récemment été démis de ses fonctions après une longue crise, ce qui est clairement un coup dur pour le projet mené par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Ces deux derniers sont d'ailleurs très critiqués depuis quelques jours...

« Beaucoup des joueurs qu’il avait à Marseille, n’entraient pas du tout dans son idée du football » Et ce n’est pas seulement le cas en France ! En Italie, on assure en effet que si Roberto De Zerbi a ses torts, les principaux coupables restent les dirigeants de l’OM. « Je lui ai dit que beaucoup des joueurs qu’il avait à Marseille, n’entraient pas du tout dans son idée du football. Greenwood c’est le seul, parce que c’est un phénomène. Il lui manquait deux véritables milieux de terrain, capables de faire tourner le ballon. En plus, il a donné le brassard de capitaine à Balerdi, qui a fait plus de dégâts qu’une tempête » a expliqué l’ancien international talien Antonio Cassano, dans le podcast Fantacalcio.