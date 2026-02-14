«Le coach qui vient ici...», le successeur de Roberto De Zerbi déjà menacé à l'OM ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la suite de la défaite face au PSG le week-end dernier, Roberto De Zerbi a quitté l'OM d'un commun accord avec la direction. L'entraîneur italien, qui se voyait bien durer plusieurs années à ce poste, aura tenu finalement plus d'un an et demi avant son départ. Ces dernières années le club de la cité phocéenne a eu bien du mal à trouver un entraîneur qui dure longtemps. Le successeur est prévenu.

Après avoir débarqué en 2024, Roberto De Zerbi n'a pas mis longtemps avant de s'imposer à la tête du club. L'Italien semblait bien installé ces derniers mois mais les résultats récents ont eu raison de lui. A l'OM, il est difficile de rester en poste pendant longtemps et De Zerbi, qui se voyait tenir plusieurs années, tentera de rebondir ailleurs. En attendant de connaître son successeur, Jacques Abardonado a tenu à adresser un message.

« Le coach qui vient ici sait à quoi s'attendre » Samedi pour affronter Strasbourg, c'est Jacques Abardonado, dit Pancho, qui prendra l'intérim pour le poste d'entraîneur. Celui qui travaillait avec Roberto De Zerbi sait qu'il est difficile d'occuper ce poste à l'OM, un club qui reçoit énormément de soutien. « Marseille est un club extraordinaire, dans les deux sens. La durée de vie d’un entraîneur est courte ici malheureusement. C'est un club qui a beaucoup de pression. Le coach qui vient ici sait à quoi s'attendre. J'ai connu des joueurs qui ne voulaient plus porter le maillot tellement ils avaient de pression ici » explique-t-il en conférence de presse.