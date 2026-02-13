OM : Ce joueur qui n’en pouvait plus, «je vais arrêter et partir»

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM en janvier 2008, cet ancien milieu offensif a eu très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent. En effet, cet ex-international U21 français n'a disputé que deux matchs sous les couleurs olympiennes, et ce, lors de la saison 2008-2009. Et alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Didier Deschamps, il a décidé de claquer la porte du Vélodrome lors de l'été 2009.

Lors qu'il a raccroché les crampons, Didier Deschamps a fait ses débuts en tant qu'entraineur sur le banc de l'AS Monaco. Après avoir passé quatre saisons sur le Rocher (2001-2005), l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a coaché la Juventus pendant un an (2006-2007). Et lors que l'été 2009, Didier Deschamps a posé ses valises à Marseille, ayant pris la tête de l'OM. Son mandat ayant duré quatre saisons, soit jusqu'à sa collaboration avec la FFF en juillet 2012.

«Il y a eu une approche, mais... » : Ces raisons qui ont poussé un international à recaler l'OM https://t.co/mGRQvgFymh — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

«Mais non reste, il peut changer d’avis coach Deschamp» Lors de son arrivée à l'OM le 1er juillet 2009, Didier Deschamps ne comptait pas sur Eliott Grandin. Transféré à Marseille en janvier 2008, l'ancien milieu offensif n'a jamais vraiment eu sa chance au Vélodrome. Avant la signature de Didier Deschamps, Eliott Grandin n'avait joué que deux matchs sous les couleurs olympiennes, et ce, durant la saison 2008-2009. Lassé par sa situation à l'OM, le jeune retraité de 38 ans avait décidé de faire ses valises, résiliant son bail. Sans club entre le 30 aout 2009 et le 20 janvier 2010, Eliott Grandin avait finalement repris du service du côté du CSKA Sofia.