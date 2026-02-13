Un entraîneur de la CAN à l’OM ? «C’est formidable», Riolo valide son profil

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, l’OM est au cœur d’une crise avec notamment le départ de Roberto De Zerbi. Le club phocéen est donc dans l’obligation de trouver un nouvel entraîneur et vite. Un coach ayant disputé la CAN dernièrement pourrait être l’heureux élu et, selon Daniel Riolo, cela serait une bonne idée, mais il y a toutefois des choses à redire.

Dernièrement, les mauvaises nouvelles s’accumulent du côté de l’OM. Le club phocéen a d’abord été éliminé de la Ligue des champions à la surprise générale, puis il y a eu la lourde défaite contre le PSG (5-0) et ces derniers jours c’est le départ de Roberto De Zerbi qui vient rajouter la cerise sur le gâteau. La direction marseillaise a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l’Italien dans la nuit de mardi à mercredi et la nouvelle a été officialisée par le biais d’un communiqué.

Medhi Benatia, directeur du football de l'OM, a bien choisi Habib Beye comme son favori pour prendre la succession de Roberto De Zerbi. Mais l'ex-joueur marseillais doit encore régler son départ de Rennes.



➡️ https://t.co/p8w3pf4fyi pic.twitter.com/GrqB4hgw21 — L'Équipe (@lequipe) February 13, 2026

L’OM se cherche un coach Avec le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit donc réagir vite et nommer rapidement un nouveau coach. La direction marseillaise a commencé à s’activer et certains noms ressortent déjà. Remercié par Rennes dernièrement, Habib Beye pourrait rejoindre Marseille, lui qui connaît bien le club pour y avoir évolué en tant que joueur il y a une vingtaine d’années. Une autre prise mène à Sergio Conceiçao, qui avait déjà été approché par le passé et qui est actuellement en poste du côté d’Al-Ittihad.