Un entraîneur de la CAN à l’OM ? «C’est formidable», Riolo valide son profil

Depuis quelques jours, l’OM est au cœur d’une crise avec notamment le départ de Roberto De Zerbi. Le club phocéen est donc dans l’obligation de trouver un nouvel entraîneur et vite. Un coach ayant disputé la CAN dernièrement pourrait être l’heureux élu et, selon Daniel Riolo, cela serait une bonne idée, mais il y a toutefois des choses à redire.
Dernièrement, les mauvaises nouvelles s’accumulent du côté de l’OM. Le club phocéen a d’abord été éliminé de la Ligue des champions à la surprise générale, puis il y a eu la lourde défaite contre le PSG (5-0) et ces derniers jours c’est le départ de Roberto De Zerbi qui vient rajouter la cerise sur le gâteau. La direction marseillaise a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l’Italien dans la nuit de mardi à mercredi et la nouvelle a été officialisée par le biais d’un communiqué.
L’OM se cherche un coach
Avec le départ de Roberto De Zerbi, l’OM doit donc réagir vite et nommer rapidement un nouveau coach. La direction marseillaise a commencé à s’activer et certains noms ressortent déjà. Remercié par Rennes dernièrement, Habib Beye pourrait rejoindre Marseille, lui qui connaît bien le club pour y avoir évolué en tant que joueur il y a une vingtaine d’années. Une autre prise mène à Sergio Conceiçao, qui avait déjà été approché par le passé et qui est actuellement en poste du côté d’Al-Ittihad.
Eric Chelle, la fausse bonne idée pour l’OM ?
En plus de Habib Beye et de Sergio Conceiçao, Eric Chelle fait également partie des noms cités dans l’orbite de l’OM. Jeudi soir, dans l’After Foot, Daniel Riolo a donné son avis sur cette piste, en répondant à un auditeur qui avait beaucoup apprécié l’interview récente du sélectionneur du Nigéria accordée à RMC. « Je suis d'accord, c'est formidable, et ce que son équipe a montré c'est très bien. Et ses propos sont très intéressants. Mais je te garantis que si tu faisais le même podcast avec De Zerbi il y a six mois, tu te roulais par terre. Il y a toujours une énorme différence entre ce que tu fais à un endroit et à un moment, la façon dont tu communiques ou tu fais un long entretien, et ce qui se passe ensuite sur un terrain. La relation entre les deux évènements n'est pas automatique. Toutes les confs de Roberto De Zerbi, ou ses longs entretiens, c'était absolument passionnant. Sa vision du foot et sa vision de tout, c'était extraordinaire. Après, quand t'es en situation d'échec, t'es en échec. »