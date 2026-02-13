L'OM lui fait une offre pour être le prochain entraîneur : Sa réponse est dévoilée par la presse brésilienne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l'OM et Roberto De Zerbi, c'est désormais officiellement terminé. Pour la rencontre face à Strasbourg ce samedi, c'est Jacques Abardonado qui va assurer l'intérim sur le banc olympien. Mais voilà qu'à Marseille, on se cherche actuellement un nouvel entraîneur. Alors que l'option Habib Beye semble prendre de l'ampleur, voilà que l'OM aurait également formé une offre à un autre entraîneur.

Alors qu'on parlait d'un projet de plusieurs années entre l'OM et Roberto De Zerbi, ça n'aura finalement duré qu'un an et demi. Les récents mauvais résultats du club phocéen auront eu raison de l'Italien. La direction olympienne a fini par trancher dans le vif, officialisant alors la fin de sa collaboration avec De Zerbi : « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ».

Beye en pole position pour entraîner l'OM ? Ce samedi, pour affronter Strasbourg, on retrouvera Jacques Abardonado sur le banc de l'OM. C'est lui qui assurera l'intérim et dirigera le club phocéen en attendant de trouver le remplaçant de Roberto De Zerbi. Quid d'ailleurs de cette quête ? Ces dernières heures, différents noms ont circulé, mais un dossier semble plus avancé actuellement : celui menant à Habib Beye. A peine remercié par le Stade Rennais, l'ancien joueur de l'OM apparait en pole position pour devenir le prochain entraîneur du club phocéen, même si rien n'est encore officiel.