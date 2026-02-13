L'OM lui fait une offre pour être le prochain entraîneur : Sa réponse est dévoilée par la presse brésilienne !

Entre l'OM et Roberto De Zerbi, c'est désormais officiellement terminé. Pour la rencontre face à Strasbourg ce samedi, c'est Jacques Abardonado qui va assurer l'intérim sur le banc olympien. Mais voilà qu'à Marseille, on se cherche actuellement un nouvel entraîneur. Alors que l'option Habib Beye semble prendre de l'ampleur, voilà que l'OM aurait également formé une offre à un autre entraîneur.
Alors qu'on parlait d'un projet de plusieurs années entre l'OM et Roberto De Zerbi, ça n'aura finalement duré qu'un an et demi. Les récents mauvais résultats du club phocéen auront eu raison de l'Italien. La direction olympienne a fini par trancher dans le vif, officialisant alors la fin de sa collaboration avec De Zerbi : « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ».
Beye en pole position pour entraîner l'OM ?
Ce samedi, pour affronter Strasbourg, on retrouvera Jacques Abardonado sur le banc de l'OM. C'est lui qui assurera l'intérim et dirigera le club phocéen en attendant de trouver le remplaçant de Roberto De Zerbi. Quid d'ailleurs de cette quête ? Ces dernières heures, différents noms ont circulé, mais un dossier semble plus avancé actuellement : celui menant à Habib Beye. A peine remercié par le Stade Rennais, l'ancien joueur de l'OM apparait en pole position pour devenir le prochain entraîneur du club phocéen, même si rien n'est encore officiel.
Jardim approché ?
Mais Habib Beye n'est toutefois pas le seul nom évoqué pour devenir le prochain entraîneur de l'OM. Et voilà que du côté du Brésil, on a d'ailleurs fait une nouvelle révélation sur ce feuilleton de la succession de Roberto De Zerbi. C'est ainsi que selon les informations de Itatiaia, le club phocéen aurait notamment approché Leonardo Jardim, lui l'ancien entraîneur de l'AS Monaco. L'OM aurait même fait une offre au technicien portugais, qui aurait toutefois décliné cette proposition.