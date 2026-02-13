De retour de l'hôpital, l'OM le force à jouer ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cœur d'une période très difficile, l'OM a vécu une soirée cauchemardesque en s'inclinant lourdement face au PSG la semaine dernière en Ligue 1. Le club de la cité phocéenne n'a pas pu rivaliser au Parc des Princes et Roberto De Zerbi, pointé du doigt, n'a pas réussi à remettre ses hommes sur le droit chemin. D'ailleurs l'un d'entre eux a fait un séjour à l'hôpital avant de participer au Classique.

Largement dominé par le PSG, l'OM a fini par s'incliner 5 buts à 0. La soirée a été marquée par une domination totale des rivaux parisiens mais aussi quelques erreurs au niveau défensif. L'effectif marseillais n'était peut-être pas suffisamment prêt pour ce rendez-vous qui intervenait dans un contexte un peu difficile au vu des récentes performances. L'un d'entre eux était particulièrement en souffrance...

Balerdi à l'hôpital, l'OM lui demande de jouer Comme le révèle La Provence, Leonardo Balerdi, le capitaine de l'OM, aurait été un peu forcé à jouer face au PSG. En effet, le défenseur argentin aurait disputé la rencontré en étant touché à l'oreille. Il aurait consulté le service ORL d'un hôpital marseillais en début de semaine dernière mais sa direction a tout fait pour qu'il soit disponible. Malheureusement cela n'a pas permis à l'OM de briller et Balerdi a même été pointé du doigt, aussi bien par la presse, sur les réseaux sociaux que sur le terrain...