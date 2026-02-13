Nouveau coach à l’OM : Réunion décisive pour le grand favori ?

Alexis Brunet

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a officialisé le départ de Roberto De Zerbi. Une fin de collaboration précoce qui force le club phocéen à s’activer pour son successeur. Plusieurs noms sortent dans la presse depuis quelques jours et mardi une réunion devrait avoir lieu et elle pourrait être décisive pour Marseille. Explications.

Rien ne va plus à l’OM. Après l’élimination en Ligue des champions et la claque reçue contre le PSG (5-0), c’est le départ de Roberto De Zerbi qui fait déborder le vase. Dans la nuit de mardi à mercredi, par le biais d’un communiqué, le club phocéen a annoncé la fin de sa collaboration entamée à l’été 2024 avec l’Italien. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

L'OM lui fait une offre pour être le prochain entraîneur : Sa réponse est dévoilée par la presse brésilienne ! https://t.co/flXaw1DyLL — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

L’OM a plusieurs pistes Alors que ce n’était donc pas prévu, l’OM se cherche donc un nouvel entraîneur ces derniers jours. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont plusieurs pistes et la plus chaude mène à Habib Beye, qui a été remercié dernièrement du Stade Rennais. Il n’est toutefois pas le seul dans l’orbite du club marseillais, car les Phocéens s’intéressent également à Sergio Conceiçao, Eric Chelle ou bien encore Igor Tudor.