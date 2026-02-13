«Quand les choses devenaient compliquées...», Zidane dévoile les personnes qui l’ont sauvé

Alexis Brunet

Durant sa carrière de joueur, mais aussi d’entraîneur, Zinédine Zidane a connu certaines périodes compliquées. Le milieu offensif a souvent évolué dans des clubs très prestigieux où la pression est importante. Malgré cela, le champion du monde pouvait tout de même compter sur certains soutiens, qui l’ont parfois sauvé comme il l’a déclaré lui-même.

Aujourd’hui retraité des terrains depuis une vingtaine d’années, Zinédine Zidane est toujours cité unanimement comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Il faut dire que l’ancien milieu offensif était magnifique à voir jouer sur les terrains, mais il avait surtout évolué dans certains des meilleurs clubs du monde (Juventus de Turin, Real Madrid) et gagné les plus beaux trophées possibles (Coupe du monde, Ligue des champions).

« Quand les choses devenaient compliquées, ils me sauvaient... » Après sa carrière de joueur, Zinédine Zidane avait décidé de se lancer dans une carrière d’entraîneur. Le champion du monde a fait ses classes du côté du Real Madrid et il a notamment pris en main l’équipe première à deux reprises. Il n’a d’ailleurs pas eu que des bons moments à vivre à la tête de la Casa Blanca et lors de son second départ en 2021, il avait notamment remercié ses joueurs dans une lettre ouverte publiée par le journal AS. « Heureusement que j'avais des garçons merveilleux qui étaient à mort derrière moi. Quand les choses devenaient compliquées, ils me sauvaient avec de grandes victoires. Parce qu'ils croyaient en moi et savaient que je croyais en eux. Bien sûr, je ne suis pas le meilleur entraîneur du monde, mais je suis capable de donner la force et la confiance dont chacun a besoin dans son travail, joueur, membre du staff ou employé du club. Je sais parfaitement de quoi une équipe a besoin. »