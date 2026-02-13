Deschamps - Malaise avec une star de l'équipe de France ? «Je suis le boss»

Alexis Brunet

Dans quelques mois, Didier Deschamps dira adieu à l’équipe de France. Le sélectionneur laissera son poste après la Coupe du monde 2026, probablement à Zinédine Zidane, grand favori pour sa succession. Reste à savoir si DD sera regretté par l’ensemble des Bleus, car il y a quelque temps certains se plaignaient directement de lui.

Bientôt, l’équipe de France va tourner une immense page de son histoire. Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur. Le champion du monde mettra ainsi fin à une aventure longue de 14 ans, notamment marquée par le titre de champion du monde en 2018, mais également une autre finale de CDM en 2022 ainsi qu’une finale de championnat d’Europe en 2016.

🇫🇷🗯️ La RÉACTION de DIDIER DESCHAMPS après le TIRAGE au SORT de LIGUE des NATIONS !

😅 “Il faudra demander à mon successeur !”#beINSPORTS pic.twitter.com/LDlxSmUCr7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 13, 2026

Mbappé brouillé avec Deschamps ? La nouvelle du départ de Didier Deschamps a attristé plus d’un observateur, mais ce n’est peut-être pas le cas de certains joueurs de l’équipe de France. En septembre 2024, Kylian Mbappé s’était notamment plaint d’un manque de travail tactique en prenant la parole devant le vestiaire suite à la défaite contre l’Italie (1-3), pointant donc directement du doigt son sélectionneur, selon les informations de L'Equipe. Sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, le journaliste Gilles Verdez s’était alors exprimé sur une possible brouille entre les deux hommes. « Il se dit qu’il pourrait entamer un bras de fer avec Deschamps sur le thème ‘je suis le boss’. Et il va perdre parce que Deschamps est un fin politique. »