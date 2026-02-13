Equipe de France : Il fait un pari avec Zidane, une star en a payé le prix...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Zinedine Zidane et l'équipe de France, c'est une longue histoire d'amour. Deux trophées majeurs, une première retraite internationale avant de revenir quelques mois plus tard et partir sur une panenka assortie d'un malheureux coup de boule pour une défaite amère en finale de Coupe du monde en 2006. Tout a commencé par une mise, un coup de poker de la part d'un homme.

Pendant longtemps, l'équipe de France a attendu son heure. En 1998, sous les ordres d'Aimé Jacquet avec Didier Deschamps dans un rôle de capitaine, les Bleus faisaient chavirer les cœurs des Français un soir de juillet 1998. Et ce, notamment grâce à un doublé signé Zinedine Zidane de la tête. Un héros qui était jusqu'ici malheureux lors des grands rendez-vous des finales avant ce 12 juillet 98. Un coup de poker orchestré par un homme.

«L’histoire de Zidane est celle d’un chat noir en finale» Deux années auparavant, dans le cadre de l'Euro 96, Aimé Jacquet tapait du poing sur la table en se séparant d'Eric Cantona afin de mettre Zinedine Zidane dans les meilleures dispositions possibles en équipe de France. C'est l'histoire racontée par Dave Appadoo sur le plateau du Winamax FC mercredi pour la tier list des plus beaux Ballons d'or de l'émission. « Avant 98, l’histoire de Zidane est celle d’un chat noir en finale. Celle d’un mec autour duquel Aimé Jacquet construit son équipe depuis maintenant plus de deux ans en ayant viré Cantona pour lui confier complètement les clés. Jacquet, quand on lui dit : « pourquoi tu ne prends pas Cantona en 96 ? » Il répond « j’ai le meilleur joueur du monde dans mon équipe, il s’appelle Zidane. En 98, c’est lui qui va nous faire gagner » ».