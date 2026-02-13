Equipe de France : Il fait un pari avec Zidane, une star en a payé le prix...

Entre Zinedine Zidane et l'équipe de France, c'est une longue histoire d'amour. Deux trophées majeurs, une première retraite internationale avant de revenir quelques mois plus tard et partir sur une panenka assortie d'un malheureux coup de boule pour une défaite amère en finale de Coupe du monde en 2006. Tout a commencé par une mise, un coup de poker de la part d'un homme.
Pendant longtemps, l'équipe de France a attendu son heure. En 1998, sous les ordres d'Aimé Jacquet avec Didier Deschamps dans un rôle de capitaine, les Bleus faisaient chavirer les cœurs des Français un soir de juillet 1998. Et ce, notamment grâce à un doublé signé Zinedine Zidane de la tête. Un héros qui était jusqu'ici malheureux lors des grands rendez-vous des finales avant ce 12 juillet 98. Un coup de poker orchestré par un homme.
«L’histoire de Zidane est celle d’un chat noir en finale»
Deux années auparavant, dans le cadre de l'Euro 96, Aimé Jacquet tapait du poing sur la table en se séparant d'Eric Cantona afin de mettre Zinedine Zidane dans les meilleures dispositions possibles en équipe de France. C'est l'histoire racontée par Dave Appadoo sur le plateau du Winamax FC mercredi pour la tier list des plus beaux Ballons d'or de l'émission.
« Avant 98, l’histoire de Zidane est celle d’un chat noir en finale. Celle d’un mec autour duquel Aimé Jacquet construit son équipe depuis maintenant plus de deux ans en ayant viré Cantona pour lui confier complètement les clés. Jacquet, quand on lui dit : « pourquoi tu ne prends pas Cantona en 96 ? » Il répond « j’ai le meilleur joueur du monde dans mon équipe, il s’appelle Zidane. En 98, c’est lui qui va nous faire gagner » ».
«Il va être soumis pendant un mois et demi à une pression incroyable et il veut lui mettre son meilleur pote»
Le journaliste de France Football a par ailleurs assuré qu'Aimé Jacquet n'avait laissé aucune place au doute en sélectionnant en partie Christophe Dugarry à la Coupe du monde 98 parce qu'il disposait d'une relation étroite avec Zinedine Zidane. « Il prend même Dugarry pour le mettre bien pendant 1 mois et demi car il va être soumis pendant un mois et demi à une pression incroyable et qu’il veut lui mettre son meilleur pote. Il fait une place à un joueur pour prendre soin de Zidane, il nous le dit avant ». Eric Cantona a donc été sacrifié, mais l'équipe de France a trouvé son héros en la personne de Zidane.