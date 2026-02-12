«Tu te la racontes un peu» : Ce champion du monde a pris le «boulard» après 1998, et il y a eu des conséquences !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La vie de 23 footballeurs a basculé un soir de juillet 1998, avec la première Coupe du monde remportée par l’équipe de France à l’issue d’une finale restée dans les mémoires face au Brésil (3-0). L’un des joueurs présents dans le groupe d’Aimé Jacquet reconnaît qu’il était difficile de ne pas attraper le « boulard » après ce moment.

Il y a eu un avant et un après 12 juillet 1998 pour les joueurs retenus par Aimé Jacquet pour la Coupe du monde à domicile, décrochant ce soir-là le Graal pour la première fois de l’histoire du football français après leur victoire contre le Brésil (3-0). Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Laurent Blanc ou encore Zinedine Zidane ont changé de statut suite à ce sacre, et il en est de même pour les autres joueurs, y compris ceux qui ont disposé d’un faible de temps de jeu. C’est notamment le cas de Patrick Vieira, débutant la compétition avec seulement sept sélections au compteur, et qui avait disputé au final deux matchs pour une seule titularisation.

« Quand tu as vingt, vingt-cinq ans, tu te la racontes un peu, et c'est normal » Interrogé en 2018 par L’Équipe, Patrick Vieira reconnaît que les premiers champions du monde de l’histoire de l’équipe de France ont attrapé la grosse tête après leur victoire, et il l’assume. « Le boulard, tu es obligé de le prendre. Avec tout ce qui se passe... Tu ne fais plus la queue en boîte, tu ne peux plus payer au restaurant, les gens te traitent différemment, et c'est open bar partout, partout. Du coup, quand tu as vingt, vingt-cinq ans, tu te la racontes un peu, et c'est normal », confiait l’ancien milieu des Bleus, qui a su évoluer avec le temps : « Plus tard, avec l'âge, tu vois ça différemment, mais sur le coup, entre 1998 et 2000, c'était vraiment intense. »