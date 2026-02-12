Équipe de France : Une star a été «virée»… pour Zidane ?

Deux étoiles sont à présent brodées au-dessus de l’écusson de l’équipe de France. Les Bleus ont été sacrés champions du monde en 2018 et en 1998. Pour la première victoire mondiale, Zinedine Zidane a pris part à la fête et pourrait devenir le prochain sélectionneur tricolore après le Mondial 2026. Pour le mettre dans des conditions optimales chez les Bleus, une star aurait pris la porte…
« Et 1, et 2, et 3-0 ! ». Le 12 juillet 1998, l’équipe de France s’asseyait pour la première fois sur le toit du monde grâce à un succès historique au Stade de France en finale du Mondial contre le Brésil (3-0). Les supporters ont alors entonné le chant ci-dessus qui est entré dans la mémoire collective des Français. Et ce, en grande partie grâce à Zinedine Zidane auteur d’un doublé de la tête sur corner et d’Emmanuel Petit, passeur décisif à une reprise et dernier buteur de la soirée contre les Brésiliens.
«Pourquoi tu ne prends pas Cantona en 96 ? » Il répond « j’ai le meilleur joueur du monde dans mon équipe, il s’appelle Zidane»
Zinedine Zidane a été l’une des figures fortes de cette première Coupe du monde remportée par l’équipe de France aux côtés de Didier Deschamps, de Youri Djorkaeff ou encore de Fabien Barthez. De là est né le groupe France 98 avec Zidane en porte-drapeau et élu Ballon d’or la même année. Ce qui n’aurait jamais été possible sans un choix fort d’Aimé Jacquet, sélectionneur des Bleus entre 1993 et 1998 à l’approche de l’Euro 96. Présent sur le plateau du Winamax FC mercredi pour effectuer le classement des plus beaux Ballons d’or, le journaliste de France Football a raconté la manière dont Jacquet a bâti la légende Zidane en équipe de France. « Avant 98, l’histoire de Zidane est celle d’un chat noir en finale. Celle d’un mec autour duquel Aimé Jacquet construit son équipe depuis maintenant plus de deux ans en ayant viré Cantona pour lui confier complètement les clés. Jacquet, quand on lui dit : « pourquoi tu ne prends pas Cantona en 96 ? » Il répond « j’ai le meilleur joueur du monde dans mon équipe, il s’appelle Zidane. En 98, c’est lui qui va nous faire gagner » ».
«Il fait une place à un joueur pour prendre soin de Zidane»
Au Château de Clairefontaine, lieu de résidence de l’équipe de France A où les Bleus ont séjourné pendant toute la Coupe du monde 98 qui s’est déroulée sur le sol français, Zinedine Zidane a pu notamment partagé ces souvenirs uniques avec un ami qui est toujours dans sa vie actuellement : Christophe Dugarry. Un choix signé Aimé Jacquet entre autres effectué pour une question de management de Zidane d’après Dave Appadoo. « Il prend même Dugarry pour le mettre bien pendant 1 mois et demi car il va être soumis pendant un mois et demi à une pression incroyable et qu’il veut lui mettre son meilleur pote. Il fait une place à un joueur pour prendre soin de Zidane, il nous le dit avant ».