Zidane à la place de Deschamps : Un champion du monde 1998 n’a plus aucun doute, «ce sera lui»

Cela fait désormais un peu plus d’un an que Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance et au sein des champions du monde 1998, cela ne semble plus faire de doute.

Didier Deschamps l’a déjà annoncé il y a plusieurs mois, il ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. « Ça sera 2026. Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026... la prochaine Coupe du monde. Ça s'arrêtera là, parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment. Dans ma tête c'est bien clair. J'ai fait mon temps aussi, avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026 c'est très bien », confiait-il il y a un peu plus d’un an sur le plateau de TF1. Une annonce qui n’avait pas manqué de faire réagir.

Zidane le grand favori pour remplacer Deschamps En effet, dans la foulée, son ancien coéquipier en équipe de France Alain Boghossian se disait peu surpris par cette décision. « Cette annonce ne m'a pas surpris. Didier (Deschamps) a tout donné pour cette équipe de France. Il se laisse un timing pour pouvoir préparer le dernier événement (...) C'est un timing pour avoir la tranquillité. Ce n'est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle. 14 ans, c'est énorme. En France, c'est une première. Il a remporté des titres, a fait beaucoup de finales, la deuxième Coupe du monde, c'était exceptionnel en 2018. Il arrive un temps où les personnes ont envie de changement », confiait le champion du monde 1998 au micro de RTL, le 8 janvier 2025, juste après l’annonce de Didier Deschamps.