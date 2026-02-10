«Il ne sera pas loin de l'équipe de France» : Le coup inattendu préparé par Zinedine Zidane avec un joueur de Ligue 1 ?

Cela ne semble faire aucun doute, Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde. Et évidemment, ses premières listes seront scrutées et elles pourraient contenir quelques surprises.
A l'issue de la prochaine Coupe du monde, Didier Deschamps cèdera sa place de sélectionneur de l'équipe de France, 14 ans après sa nomination. Pour le remplacer, Zinedine Zidane est l'immense favori au point qu'il semble être l'unique candidat à ce poste. Et évidemment, les premières listes de Zizou seront scrutées notamment afin de voir les premières surprises. Et l'une d'elles pourrait venir de Ligue 1.
«Il ne sera pas loin de l'équipe de France plus tard, j'en suis persuadé»
François Rodrigues, ancien directeur du centre de formation du HAC, glisse notamment le nom d'un certain Stephan Zagadou qui bat les records de précocité avec Le Havre. « J'ai entraîné Dan-Axel en jeunes au PSG. Pour Stephan, on partait avec un désavantage vis-à-vis du PSG ou de Monaco, aussi sur le coup. Mais Dan-Axel m'a appelé et il a calmé les ardeurs des autres clubs en disant qu'il irait au Havre. Grâce à lui et notre structure, on a eu la confiance des parents. Le club peut être fier d'avoir ce type de joueur. Il est voué à partir sous d'autres cieux. Et il ne sera pas loin de l'équipe de France plus tard, j'en suis persuadé », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
Stephan Zagadou le futur de l'équipe de France ?
De son côté, Didier Digard a expliqué les raisons pour lesquelles il a décidé de lancer son jeune défenseur, qui compte désormais trois apparitions en Ligue 1 : « Quand il y avait cette incertitude pour Gautier et que je me suis plus occupé de Stephan, j'ai senti dans son regard qu'il était prêt, concentré. C'est un petit peu ce qui lui fait défaut. D'un point de vue défensif, il a vraiment été très bon, dans les duels aussi, car il y avait un sacré client. Quand j'ai demandé à Arou (Sangante) si le petit était prêt, il n'a pas hésité une seconde ».