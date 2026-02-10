Un joueur de Ligue 1 débarque en équipe de France : «Zinedine Zidane ne savait pas qui j'étais»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jouer avec Zinedine Zidane était probablement le rêve de tous les joueurs français lorsque le Ballon d'Or 1998 fréquentait les Bleus. Plusieurs d'entre eux ont eu cette chance, mais tous n'étaient forcément connus au yeux de Zizou.

Solide milieu de terrain de Ligue 1, Benoit Pedretti a connu plusieurs clubs au sein desquels il s'est imposé. Formé à Sochaux, il a ensuite enchaîné des passages à l'OM, l'OL, l'AJ Auxerre et le LOSC avant de rejoindre l'AC Ajaccio puis l'AS Nancy-Lorraine où il a terminé sa carrière. Mais surtout, Benoit Pedretti a connu 22 sélections en équipe de France entre 2002 et 2005 ce qui lui a permis d'évoluer avec son idole Zinedine Zidane. L'ancien joueur de l'OM a donc réalisé son rêve, tout en étant conscient que Zizou ne le connaissait probablement pas à son arrivée en Bleus.

Zidane découvre Pedretti « Ma plus grande fierté ? Le fait d'avoir évolué en équipe de France avec (Zinédine) Zidane, qui était mon idole, en tant que fan de foot. Quand j'ai débarqué chez les Bleus (en 2002), je pense qu'il ne savait pas qui j'étais, vu que j'évoluais à Sochaux et lui au Real (il rit). À l'entraînement, il était délirant : un festival de passements de jambes, de crochets... Pendant le confinement, j'ai fait des rangements et j'ai retrouvé une photo sur laquelle l'on me voit avec lui. Mon fils, qui a 11 ans, l'a vue et m'a dit : "Mais t'as vraiment joué avec "Zizou" ? C'était pas une blague ?" Le petit était fier de son papa (il sourit) », racontait-il dans une interview accordée à L'EQUIPE en 2020.