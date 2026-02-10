Ce n’est pas Zidane, Klopp ou Mourinho… Un entraîneur pose sa candidature pour diriger Mbappé au Real Madrid, et on ne l’avait pas vu venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé à la tête du Real Madrid en janvier dernier pour prendre la succession de Xabi Alonso, poussé vers la sortie, Alvaro Arbeloa ne devrait pas s’éterniser sur le banc merengue. Alors que plusieurs noms circulent pour occuper le poste la saison prochaine, un entraîneur inattendu a fait part de son rêve de débarquer à la Casa Blanca à l’avenir.

Pour remplacer Carlo Ancelotti l'été dernier, le Real Madrid a pris la décision de rapatrier Xabi Alonso, ancien joueur de la formation merengue reconverti entraîneur, avec une expérience concluante au Bayer Leverkusen. Mais le technicien de 44 ans n’a pas obtenu la même réussite qu’en Allemagne, restant quelques mois sur le banc de la Casa Blanca avant de prendre la porte en janvier. Pour lui succéder, Florentino Pérez a décidé de nommer Alvaro Arbeloa, jusqu’ici à la tête de l’équipe réserve du Castilla, pour assurer l’intérim, probablement jusqu’à la fin de la saison.

Kylian Mbappé : Trop c'est trop, la vidéo qui va faire parler en Espagne... https://t.co/0CvpkrSGDx — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

Arbeloa ne convainc pas à Madrid Pour l’heure, Alvaro Arbeloa peine lui aussi à convaincre sur le banc du Real Madrid. « Il est très proche des joueurs, au point que pour certains c’est trop », a récemment confié le journaliste Anton Meana, sur la Cadena SER. Et d’ajouter : « Certains joueurs avec qui nous avons parlé attendaient davantage du changement d’entraîneur, ils assurent que tout consiste à travailler sans broncher, mais ils le vivent comme s’ils étaient entraînés par le coach du Castilla. Il n’y a aucun changement tactique. Eux (les joueurs) savent que certaines décisions de Xabi Alonso provoquaient beaucoup de remous en interne, ils l’acceptaient et en étaient même parfois complices, et maintenant quand ils voient les compositions de départ et les changements, je ne vais pas dire qu’ils sourient… mais presque ». Difficile ainsi d’imaginer pour Alvaro Arbeloa une trajectoire à la Zinedine Zidane, qui avait lui aussi pris la tête de l’équipe première en cours de saison, en janvier 2016, avec le succès qu’on lui connaît.