«Une anomalie» au mercato ? L'OM n'aurait jamais dû réussir ce transfert

Si l'OM reste l'un des clubs les plus emblématiques du football français, dernièrement, le club phocéen n'avait pas énormément d'argent. Mais voilà que cette situation n'a clairement pas empêché Pablo Longoria et Medhi Benatia d'être actifs sur le mercato et de réaliser des coups. Et quels coups parfois ! Il y a toutefois simplement des transferts qui n'auraient jamais dû avoir lieu à l'OM selon certains.

Au terme de la saison 2023-2024, l'OM terminait à la 8ème place du championnat de France. Un résultat terrible pour le club phocéen puisque ça voulait alors dire que les Olympiens ne disputerait pas de Coupe d'Europe la saison suivante. Par conséquent, ça faisait un gros argument en moins pour convaincre des cibles sur le mercato. Mais voilà que ça n'a clairement pas empêché l'OM de réaliser de très gros coups à l'été 2024.

Rabiot débarque à l'OM Même sans Coupe d'Europe, l'OM a donc su se montrer attractif à l'été 2024. C'est ainsi qu'à cette période, le club phocéen avait notamment réussi à mettre la main sur Roberto De Zerbi, alors que l'entraîneur italien semblait pourtant promis à un gros d'Europe, ou encore sur Mason Greenwood. Mais la cerise sur le gâteau de ce mercato estival est arrivée un peu plus tard à l'OM avec la signature... d'Adrien Rabiot. Parti libre de la Juventus, le Français était courtisé par de très grosses écuries mais voilà que le milieu de terrain formé au PSG avait alors préféré signer à Marseille.