De Zerbi proche de la fin à l’OM ? «On est près d'une rupture»

Alors que l’Olympique de Marseille était déjà dans le mal après la défaite à Bruges (0-3), l’humiliation connue sur la pelouse du PSG (0-5) n’a rien arrangé et place Roberto De Zerbi au centre de toutes les critiques, y compris en interne, où le malaise s’amplifie avec l’entraîneur italien.

Les joueurs de l’Olympique de Marseille vont-ils relever la tête après avoir pris l’eau ? La question se posait déjà au lendemain de l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3), privant le club des barrages de la Ligue des champions, et ressurgit après la claque face au PSG (0-5). « Avant le coup d'envoi, je ne sais toujours pas quelle équipe je vais voir, soufflait Roberto De Zerbi dimanche soir. Comme après Bruges, on va devoir demander pardon... Si j'avais la solution pour trouver cette régularité, je ne m'en priverais pas. C'est la première fois de ma carrière que j'ai sous mes ordres une équipe qui fait à ce point les montagnes russes. »

Ça ne s’arrange pour De Zerbi Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, Roberto De Zerbi n’arrange pas son cas, d’autant que du côté de Marseille, les doutes augmentent sur la capacité de l’Italien à redresser la situation. Ses choix tactiques, concernant notamment le schéma de jeu ou l’utilisation de Mason Greenwood, mais aussi sa décision de placer Geronimo Rulli sur le banc font notamment parler, au point que diverses sources rapportées par L’Équipe commencent à imaginer que Roberto De Zerbi ne serait pas étranger à la mauvaise passe de l’OM.