Transfert : Une star en galère au PSG, c’était «pareil» pour Thierry Henry

Parfois, changer de club est la source de certains problèmes. Même pour les plus grandes stars du football. Thierry Henry a notamment vécu cela au cours de sa carrière. Forcément, le champion du monde 98 sait ce qui peut se passer dans la tête de certains et c’est ainsi que la situation compliquée d’un joueur du PSG après son transfert n’a pas étonné plus que cela l’ancien d’Arsenal.

Le PSG a beau être l’un des plus grands clubs en Europe, il n’est parfois pas simple de trouver sa place au sein du club de la capitale. Au cours des dernières années, certains nouveaux venus ont ainsi rencontré des difficultés sous le maillot parisien. Et l’un des exemples les plus marquants est bien évidemment celui de Lionel Messi. En 2021, l’Argentin quittait le FC Barcelone pour rejoindre Paris. Alors qu’on attendait forcément énormément de l’octuple Ballon d’Or, les performances de Messi sur le terrain en ont déçu plus d’un.

« Un véritable choc émotionnel » Sous le maillot du PSG, Lionel Messi a galéré après son arrivée en provenance du FC Barcelone. Des difficultés logiques ? Pour GQ en 2021, Thierry Henry expliquait concernant le cas de l’Argentin : « Quand on quitte un endroit où l'on a passé toute une vie, depuis son plus jeune âge, un endroit qu'on n'aurait jamais imaginé quitter, c'est un véritable choc émotionnel. Il faut réaliser où l'on est, s'adapter à un nouveau championnat, à une nouvelle équipe, et digérer ce changement. Vous l'avez vu pleurer en partant, ce n'étaient pas des larmes de crocodile. Il a vraiment pleuré. Il faut du temps pour s'adapter et comprendre, même pour lui. Mais il faut comprendre que c'est un être humain, lui aussi. Et que, parfois, on est tous touchés émotionnellement. Quitter Barcelone, c'est encore douloureux pour lui ».