«C'est pour ça que j'ai signé» : Dro Fernandez révèle un secret sur son transfert au PSG, «on m'a dit que...»

Arrivé cet hiver au PSG pour environ 8M€, Dro Fernandez a déjà connu ses premières minutes sous les couleurs parisiennes avec son entrée en jeu contre l'OM dimanche soir. L'occasion pour le crack espagnol de se confier sur ses débuts à Paris, en révélant notamment les raisons de son choix.
Durant le mercato d'hiver, le PSG s'est montré très discret, se contentant de recruter le jeune espagnol Dro Fernandez. Considéré comme une opportunité de marché, ce transfert a été bouclé pour environ 8M€ et le profil du crack de la Masia semble répondre au profil de joueurs réclamés par Luis Enrique. D'ailleurs, Dro a déjà fait ses premiers pas sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir contre l'OM (5-0). L'occasion pour lui de revenir sur les coulisses de son transfert, révélant notamment les réelles motivations de son choix.
Dro Fernandez explique son transfert au PSG
« C’est un entraîneur incroyable. Tout le monde m’a dit que c’était un coach incroyable, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai signé ici. Il compte beaucoup sur les jeunes », assure le jeune espagnol en zone mixte après la rencontre, avant d'évoquer son adaptation : « Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise (...) Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil. Bon, c’est un autre pays, je suis encore jeune. Il y a des moments difficiles mais tout le monde au club m’a fait un super accueil et a fait en sorte de faciliter mon intégration ».
«C’est une des raisons pour lesquelles j’ai signé ici»
Plus globalement, Dro Fernandez s'est réjoui de ses grands débuts sur la pelouse du Parc des Princes, notamment dans un tel match : « Cela a été un très grand match. Avec une victoire spectaculaire, comme ça tout le monde est ravi. Je prends les minutes qu’on me donne, je ne suis pas pressé. Je vais continuer à travailler pour que ça continue comme ça et que j’ai plus de temps de jeu ». Néanmoins, le jeune espagnol semble avoir la tête sur les épaules et refuse de brûler les étapes : « Je veux continuer à grandir et accumuler du temps de jeu. Mais je ne suis pas pressé. Si j’ai du temps de jeu c’est bien, sinon je continuerai à travailler. Je pense que Paris, c’est le meilleur endroit pour moi, c’est pour ça que je suis là ».