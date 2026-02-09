«C'est pour ça que j'ai signé» : Dro Fernandez révèle un secret sur son transfert au PSG, «on m'a dit que...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet hiver au PSG pour environ 8M€, Dro Fernandez a déjà connu ses premières minutes sous les couleurs parisiennes avec son entrée en jeu contre l'OM dimanche soir. L'occasion pour le crack espagnol de se confier sur ses débuts à Paris, en révélant notamment les raisons de son choix.

Durant le mercato d'hiver, le PSG s'est montré très discret, se contentant de recruter le jeune espagnol Dro Fernandez. Considéré comme une opportunité de marché, ce transfert a été bouclé pour environ 8M€ et le profil du crack de la Masia semble répondre au profil de joueurs réclamés par Luis Enrique. D'ailleurs, Dro a déjà fait ses premiers pas sur la pelouse du Parc des Princes, dimanche soir contre l'OM (5-0). L'occasion pour lui de revenir sur les coulisses de son transfert, révélant notamment les réelles motivations de son choix.

Dro Fernandez explique son transfert au PSG « C’est un entraîneur incroyable. Tout le monde m’a dit que c’était un coach incroyable, c’est une des raisons pour lesquelles j’ai signé ici. Il compte beaucoup sur les jeunes », assure le jeune espagnol en zone mixte après la rencontre, avant d'évoquer son adaptation : « Je suis très content. Mes coéquipiers m’ont aidé depuis le premier jour. Je me suis senti très à l’aise (...) Tout a été très facile, franchement. Depuis que je suis arrivé, c’est comme si j’avais été là depuis le début de la saison, je dois remercier tout le monde pour cet accueil. Bon, c’est un autre pays, je suis encore jeune. Il y a des moments difficiles mais tout le monde au club m’a fait un super accueil et a fait en sorte de faciliter mon intégration ».