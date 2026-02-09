Transfert - Un «cas exceptionnel» recruté : La «grande erreur» qui guettait le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG dispose d’une puissance financière énorme, cela donne la possibilité au club de la capitale de se positionner sur de nombreux dossiers lors du marché des transferts. De cette manière, Paris peut s’offrir ainsi très souvent de très bons joueurs. Une réussite qui n’est pourtant pas obligatoire. Loin de là. Explications.

Le mercato hivernal a dernièrement refermé ses portes et du côté du PSG, on n’a pas été très actif. Le club de la capitale a seulement fait venir un seul nouveau joueur à l’effectif de Luis Enrique, recrutant ainsi le jeune milieu de terrain de 18 ans, Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone. Il faut dire qu’il n’est jamais simple de faire de très bonnes affaires lors du mercato hivernal, même s’il y a un an maintenant, le PSG touchait le gros lot avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia.

« On est très contents qu'il soit maintenant chez nous » Mais voilà que ce recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples était un « cas exceptionnel » comme l’a reconnu Luis Campos. Dans un entretien accordé à TF1, le conseiller sportif du PSG a expliqué concernant le Géorgien : « Prenons le mercato de janvier. Pour diverses raisons, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour recruter un joueur. Sauf cas exceptionnels. Pour nous, l'hiver dernier, ce cas exceptionnel, c'était Kvara. Pouvoir le recruter à ce moment-là était une grande opportunité qu'on devait saisir. On a bien et beaucoup travaillé pour le faire venir de Naples à Paris et on est très contents qu'il soit maintenant chez nous ».