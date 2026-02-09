Transfert - Un «cas exceptionnel» recruté : La «grande erreur» qui guettait le PSG

Alors que le PSG dispose d’une puissance financière énorme, cela donne la possibilité au club de la capitale de se positionner sur de nombreux dossiers lors du marché des transferts. De cette manière, Paris peut s’offrir ainsi très souvent de très bons joueurs. Une réussite qui n’est pourtant pas obligatoire. Loin de là. Explications.
Le mercato hivernal a dernièrement refermé ses portes et du côté du PSG, on n’a pas été très actif. Le club de la capitale a seulement fait venir un seul nouveau joueur à l’effectif de Luis Enrique, recrutant ainsi le jeune milieu de terrain de 18 ans, Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone. Il faut dire qu’il n’est jamais simple de faire de très bonnes affaires lors du mercato hivernal, même s’il y a un an maintenant, le PSG touchait le gros lot avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia.
« On est très contents qu'il soit maintenant chez nous »
Mais voilà que ce recrutement de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples était un « cas exceptionnel » comme l’a reconnu Luis Campos. Dans un entretien accordé à TF1, le conseiller sportif du PSG a expliqué concernant le Géorgien : « Prenons le mercato de janvier. Pour diverses raisons, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour recruter un joueur. Sauf cas exceptionnels. Pour nous, l'hiver dernier, ce cas exceptionnel, c'était Kvara. Pouvoir le recruter à ce moment-là était une grande opportunité qu'on devait saisir. On a bien et beaucoup travaillé pour le faire venir de Naples à Paris et on est très contents qu'il soit maintenant chez nous ».
« On peut faire de grandes erreurs sur ce mercato »
Le PSG a visé juste en s’offrant les services de Khvicha Kvaratskhelia au mercato janvier. Un coup de chance car le plus souvent, les recrutements du mois de janvier sont des échecs. « Il y a un facteur important dont personne ne parle : les meilleurs joueurs jouent les Coupes d'Europe. Or, les nouveaux formats de Ligue des champions et Ligue Europa nous compliquent la tâche sur le marché de janvier. La phase de ligue prend fin très tard, les 28-29 janvier, et puis derrière il y a encore les barrages en février. Si une équipe a la possibilité de passer au tour suivant, elle n'a aucune raison de se séparer de ses meilleurs éléments. Elle va les garder jusqu'à la bagarre finale pour mettre toutes les chances de son côté. Réussir à faire sortir un joueur, ça veut dire le payer beaucoup plus cher, sans garantie de réaliser une bonne affaire. Lorsqu'on recrute en janvier, les risques que l'on prend sont plus importants. « 28% des attaquants recrutés en janvier ne marquent pas le moindre but pour leur nouvelle équipe cette saison-là ». Les datas confirment que le marché de janvier n'a rien à voir avec le mercato d'été. Les conditions sont différentes, le timing aussi. On peut faire de grandes erreurs sur ce mercato. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a la même équipe qui a tout gagné la saison passée, à la différence du gardien », a lâché Luis Campos.