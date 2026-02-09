«Se battre» pour gagner plus, les stars du PSG prévenues pour leur salaire

Du côté du PSG, on a décidé de complètement revoir la grille salariale. Désormais, les salaires XXL donnés à tout le monde, c’est fini. En effet, sous l’impulsion de Luis Campos, ça a complètement changé avec la mise en place d'un salary cap. De plus, les rémunérations dépendent également des performances de chacun. De quoi favoriser une concurrence au sein de l’effectif du PSG.
Après l’arrivée du Qatar, le PSG n’hésitait pas à payer des salaires complètement fous pour attirer les stars. Ainsi, pour beaucoup, ça a souvent dépasser le million d’euros sans pour autant que les performances ne suivent derrière. Une époque désormais bien loin à Paris. Depuis le départ de Kylian Mbappé, ce système est révolu et maintenant, au PSG, les salaires ont bien changé et surtout drastiquement diminué.
« Plus il joue, plus il gagne »
Au PSG, on fait maintenant attention aux dépenses et c’est pour cela qu’un salary cap a été mis en place. Nasser Al-Khelaïfi avait d’ailleurs fait une annonce à ce propos, expliquant récemment : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important ».
Mais voilà qu’en plus de ce salary cap, le PSG a également mis en place un autre système avec une énorme part variable. Et Luis Campos a bien résumé cela au cours d’un entretien accordé à TF1 : « Plus il joue, plus il gagne. C'est simple. Cette philosophie est liée à la compétitivité en interne, à la construction de notre effectif et au fair-play financier ».
« Les joueurs doivent se battre tous les jours à l'entraînement pour gagner leur place »
Forcément, si un joueur du PSG veut donc gagner plus, il devra mériter sa place dans l’équipe de Luis Enrique. « Ce qui fait qu'un club est viable ou non, ce ne sont pas les maillots que vous vendez. C'est le nombre de points que vous avez à la fin d'un championnat. Si vous en engrangez assez, le reste découle naturellement : le marketing, le sponsoring, etc. Pour faire le plein de points, il n'y a pas de secret : il faut que seuls les meilleurs jouent. Ça tombe bien, Luis Enrique ne fait jouer que les meilleurs. Il ne regarde que le travail, et rien d'autre. Avec lui, les joueurs savent qu'ils doivent se battre tous les jours à l'entraînement pour gagner leur place », explique alors Luis Campos.