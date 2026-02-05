Atteint d’un cancer quand il jouait à l’OM, il se livre : «J’étais malade»

Ayant évolué à l'OM pendant une saison, un ancien attaquant français a joué quelques matchs sous les couleurs phocéennes alors qu'il avait un cancer. Invité à revenir sur son passage à Marseille, ce joueur s'est livré sur son combat face à la maladie, et ce, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer.
Lors de la saison 2001-2002, un joueur de l'OM a été frappé par la maladie. En effet, l'un de pensionnaires du club marseillais souffrait d'un cancer. D'ailleurs, il a joué plusieurs matchs lorsqu'il était atteint.
«J'ai quand même joué 11 matchs avec un cancer dans le corps»
Victime d'un cancer lors de son passage à l'OM, Pascal Nouma s'est livré sur son combat contre la maladie lors d'un entretien accordé au Ligue 1 Show (Ligue 1+). « Là, j'avais un cancer », a-t-il lancé en regardant une vidéo de lui en train de jouer avec le maillot de l'OM. « J'étais malade. Elle ne se voit pas la boule, mais elle est là derrière (en montrant l'arrière de son cou). J'ai quand même joué 11 matchs avec un cancer dans le corps. Et tu sais quoi ? Mon cancer, il n'y a que 2% de personnes qui survivent. Donc jouer 11 matchs et (inscrire) un but, c'est pas mal quand même », a confié l'ancien attaquant de l'OM.
«Mon cancer, il n'y a que 2% de personnes qui survivent»
Ce mercredi 4 février était la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Pour l'occasion, Pascal Nouma est parti à la rencontre d’une association cannoise qui aide les femmes atteintes. « Ça me fait plaisir d'être avec vous mesdames. Depuis que j'ai eu ma maladie, j'ai demandé au docteur de me trouver des petites associations comme ça pour partager mon vécu, parce que dans la vie de tous les jours, on sait ce que nous avons, mais il n'y a que les personnes qui l'ont eu qui peuvent comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de parler, d'échanger, et ça me fait du bien », a avoué l'ancien pensionnaire du PSG, du LOSC du RC Lens.