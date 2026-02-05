Atteint d’un cancer quand il jouait à l’OM, il se livre : «J’étais malade»

Amadou Diawara

Ayant évolué à l'OM pendant une saison, un ancien attaquant français a joué quelques matchs sous les couleurs phocéennes alors qu'il avait un cancer. Invité à revenir sur son passage à Marseille, ce joueur s'est livré sur son combat face à la maladie, et ce, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer.

Lors de la saison 2001-2002, un joueur de l'OM a été frappé par la maladie. En effet, l'un de pensionnaires du club marseillais souffrait d'un cancer. D'ailleurs, il a joué plusieurs matchs lorsqu'il était atteint.

En ce 4 février, Journée mondiale de lutte contre le cancer, Pascal Nouma, qui a vaincu la maladie lors de sa carrière, est parti à la rencontre d’une association cannoise qui aide les femmes atteintes d’un cancer.



L’ancien joueur du @PSG_inside, du @losclive, du @SMCaen, du… pic.twitter.com/WERZJlXqBK — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) February 4, 2026

«J'ai quand même joué 11 matchs avec un cancer dans le corps» Victime d'un cancer lors de son passage à l'OM, Pascal Nouma s'est livré sur son combat contre la maladie lors d'un entretien accordé au Ligue 1 Show (Ligue 1+). « Là, j'avais un cancer », a-t-il lancé en regardant une vidéo de lui en train de jouer avec le maillot de l'OM. « J'étais malade. Elle ne se voit pas la boule, mais elle est là derrière (en montrant l'arrière de son cou). J'ai quand même joué 11 matchs avec un cancer dans le corps. Et tu sais quoi ? Mon cancer, il n'y a que 2% de personnes qui survivent. Donc jouer 11 matchs et (inscrire) un but, c'est pas mal quand même », a confié l'ancien attaquant de l'OM.