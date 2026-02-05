«Il faut à tout prix que...», l'OM menacé après «la honte»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

2012 avec Didier Deschamps aux commandes de l'équipe première. Une autre époque, mais le dernier titre de l'Olympique de Marseille remonte à 14 ans. Une éternité pour les passionnés supporters du club phocéen qui ont subi une terrible désillusion il y a seulement quelques jours de cela, entraînant un déferlement de colère et une banderole mettant la pression aux joueurs et au staff mardi soir. Une ancienne figure du club a tapé du poing sur la table.

A Marseille, on traverse actuellement une zone de turbulences. En cette période de mini crise, les supporters de l'OM ont exigé des explications et une rencontre avec les joueurs, les dirigeants et salariés du club lundi à la Commanderie à la veille d'une affiche charnière et possiblement un tournant de sa saison : le 1/8ème de finale de Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais. La cause ? Un naufrage loin de la cité phocéenne qui a déclenché un climat délétère à Marseille selon divers médias, remettant en question les continuités de Roberto De Zerbi et même de Medhi Benatia, directeur du football de l'OM, à terme.

«Il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France, il n'y a aucune discussion possible» Pour rappel, il y a 8 jours de cela, l'OM sortait par la toute petite porte de la campagne de Ligue des champions avec une élimination à la dernière journée de saison régulière due à une cuisante défaite contre le Club Brugge (0-3). Ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Christophe Dugarry est monté au créneau sur les ondes de RMC mercredi soir, expliquant que ce succès en Coupe de France acquis face au Stade Rennais était une obligation doit l'équipe de Roberto De Zerbi doit se racheter auprès de ses fans. « Une victoire rassurante contre Rennes ? C'est sûr. Imagine ils la perdent ? C'était un match moyen on est d'accord, mais il fallait le gagner ce match, même sur un match très ennuyeux, Marseille arrive à marquer trois buts. Bien évidemment que c'est positif, il faut enchaîner là-dessus. Marseille doit gagner la Coupe de France, donc ce n'est qu'une étape. Aujourd'hui, après cette honte en Belgique, il faut à tout prix que Marseille gagne la Coupe de France, il n'y a aucune discussion possible et imaginable ».