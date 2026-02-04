Grosse bagarre à l'OM : Deux joueurs font la paix loin de Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le début de la saison de l’OM avait été marqué par une bagarre entre deux joueurs, que le club avait ensuite décidé d’écarter du groupe, avant de s’en séparer définitivement. Deux joueurs qui se sont retrouvés récemment et qui ont visiblement enterré la hache de guerre quelques mois après leur départ de Marseille.

Au terme d’une semaine très difficile marquée par une élimination en Ligue des champions et un match nul concédé sur la pelouse du Paris FC (2-2) samedi, la tension était encore élevée dimanche à l’OM. Comme le rapportait La Provence, une altercation s’est produite à l’entraînement entre Geoffrey Kondgobia et Arthur Vermeeren. Rien de très grave selon Roberto De Zerbi qui, en conférence de presse avant la réception de Rennes (3-0) mardi, assurait qu’il aimerait que ses joueurs « se prennent la tête tous les joueurs sur le terrain. »

« C’est différent par rapport au vestiaire de Rennes » « Je paierais pour ça », a assuré l’entraîneur de l’OM, à condition que cela reste sur le terrain et non en dehors. « C’est différent par rapport au vestiaire de Rennes. Sur le terrain, c’est une chose, une demi-heure après c’est autre chose. » Roberto De Zerbi faisait référence aux événements survenus au Roazhon Park le 15 août dernier, lors de la première journée de Ligue 1. Dans les vestiaires après la défaite face au Stade Rennais (1-0), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe avaient eu une altercation que Pablo Longoria avait décrite d’une « violence extrême, quelque chose d’inouï. »