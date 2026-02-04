«Giflés» par l’OM, ils sont invités au Vélodrome : La vidéo qui fait polémique sur les réseaux

Une victoire qui fait du bien à l’équipe de Roberto De Zerbi tant la tension était pesante autour de l’OM ces derniers jours avec une incroyable élimination à la dernière journée de saison régulière de Ligue des champions contre le Club Brugge (0-3) et à une contre-performance face au Paris FC en Ligue 1 (2-2). Mardi, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’air, mais une situation dans les tribunes a causé une polémique.
L’Olympique de Marseille a su repartir de l’avant devant son public mardi soir. Après une semaine noire en déplacement avec une élimination à Bruges dès la phase de saison régulière de Ligue des champions mercredi dernier (0-3) ainsi qu’un match nul concédé en Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC (2-2), les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé le goût de la victoire par le biais de la réception du Stade Rennais en 1/8ème de finale de Coupe de France. Succès net et sans bavure des Marseillais sur le score de 3 buts à 0.
«Ils les ont giflés 9-0 et après ils les invitent»
Au tour précédent, l’OM avait corrigé les amateurs de Bayeux, équipe normande de Régionale 1, d’un 9 buts à 0. Une correction sévère, mais somme toute logique au vu des écarts de niveau important entre les deux clubs. L’Olympique de Marseille en a invité certains au Vélodrome pour la rencontre mardi, un supporter du club marseillais les a croisé et n’a pas manqué de les humilier sur son compte TikTok. L’internaute @sabridekhil a publié une vidéo en face cam dans les travées du Vélodrome en tenant les propos déplacés suivants. « Il y a les gens de Bayeux, regardez. Ils les ont giflés 9-0 et après ils les invitent. C’est un truc de fou. Rentrez bien les gars (rires) ».
«Quel abruti p*tain, l’éducation a parfois des failles terribles»
Une provocation dénuée de sens qui n’est pas du tout passée chez ses followers. On peut lire dans la section commentaires de sa vidéo ce genre de messages. « Ça sert à quoi de faire ça ? Dis à ton équipe d’inviter toutes les équipes qui les ont giflé, le stade sera à guichet fermé sans vos supporters ». Un autre utilisateur de TikTok a signifié son désaccord avec cette décision. « Sabri, ce n’est pas nécessaire cette vidéo », et un autre a choisi de répondre à cette provocation par une autre. « Bruges aurait pu faire pareil avec vous pour leurs barrages de Ligue des champions ». Cette vidéo a été relayée par le compte X : Out of Context OM avec en légende : « Froid dans le dos ». Dans les commentaires, un utilisateur du réseau social a réglé ses comptes avec @sabridekhil. « Quel abruti p*tain, l’éducation a parfois des failles terribles. Il est surtout c*n, mais le principal est que tout le monde soit au courant, autant qu’on en profite ». Une vidéo qui risque de continuer à faire parler...