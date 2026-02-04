«Giflés» par l’OM, ils sont invités au Vélodrome : La vidéo qui fait polémique sur les réseaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une victoire qui fait du bien à l’équipe de Roberto De Zerbi tant la tension était pesante autour de l’OM ces derniers jours avec une incroyable élimination à la dernière journée de saison régulière de Ligue des champions contre le Club Brugge (0-3) et à une contre-performance face au Paris FC en Ligue 1 (2-2). Mardi, l’Olympique de Marseille s’est donné de l’air, mais une situation dans les tribunes a causé une polémique.

L’Olympique de Marseille a su repartir de l’avant devant son public mardi soir. Après une semaine noire en déplacement avec une élimination à Bruges dès la phase de saison régulière de Ligue des champions mercredi dernier (0-3) ainsi qu’un match nul concédé en Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC (2-2), les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé le goût de la victoire par le biais de la réception du Stade Rennais en 1/8ème de finale de Coupe de France. Succès net et sans bavure des Marseillais sur le score de 3 buts à 0.

froid dans le dos pic.twitter.com/obiQhLQUO0 — Out Of Context OM (@oContextOM) February 4, 2026

«Ils les ont giflés 9-0 et après ils les invitent» Au tour précédent, l’OM avait corrigé les amateurs de Bayeux, équipe normande de Régionale 1, d’un 9 buts à 0. Une correction sévère, mais somme toute logique au vu des écarts de niveau important entre les deux clubs. L’Olympique de Marseille en a invité certains au Vélodrome pour la rencontre mardi, un supporter du club marseillais les a croisé et n’a pas manqué de les humilier sur son compte TikTok. L’internaute @sabridekhil a publié une vidéo en face cam dans les travées du Vélodrome en tenant les propos déplacés suivants. « Il y a les gens de Bayeux, regardez. Ils les ont giflés 9-0 et après ils les invitent. C’est un truc de fou. Rentrez bien les gars (rires) ».