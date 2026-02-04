«L’OM ne peut pas se le permettre» : Le problème d’argent qui relance l’avenir de De Zerbi ?

Pierrick Levallet

Et si l’OM se séparait de Roberto De Zerbi en cours de saison ? Depuis l’élimination en Ligue des champions, rien ne va plus au sein du club phocéen. Le technicien italien n’a jamais autant été annoncé sur le départ que ces derniers jours. Un problème d’argent pourrait toutefois permettre au coach de 46 ans de terminer l’exercice 2025-2026 sur la Canebière.

«Il y a un point de vue économique» « Il y a deux principes de réalité. N’en déplaise aux supporters marseillais, l’objectif fixé par la direction de l’OM c’est de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Il y a aussi un point de vue économique. S’ils se séparent de Roberto De Zerbi, de manière précipitée en cours de saison, ils doivent des indemnités de licenciement à l’entraîneur italien et à ses adjoints. Et je ne pense pas que l’OM puisse se le permettre » a confié le journaliste Giovanni Castaldi au micro de L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.