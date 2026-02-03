Un joueur de l’OM comparé à Wembanyama : Les sportifs réduits au silence ?

Comme Victor Wembanyama l’a fait vis à vis à de l’ICE, la police de l’immigration des Etats-Unis, un joueur de l’OM a récemment critiqué le prix des places de la prochaine Coupe du monde. Deux prises de positions critiquées par certains, estimant que ce n’est pas le rôle des sportifs de donner leur avis sur ce type de sujet.
International américain (57 sélections), Timothy Weah s’est dit déçu par le prix de places pour la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le joueur de l’OM avait alors été repris par son sélectionneur, Mauricio Pochettino. « Ce n'est pas à nous de donner notre avis. Notre responsabilité est de jouer et de performer sur le terrain, et ensuite, peut-être, les responsables de la fédération pourront donner leur avis », a répondu l’ancien entraîneur du PSG.
« La version sportive de “sois belle et tais-toi”, c’est “joue au ballon et tais-toi” »
« La version sportive de “sois belle et tais-toi”, c’est “joue au ballon et tais-toi” », a réagi Virginie Phulpin dans sa chronique dans Le Morning RMC ce mardi. « Timothy Weah joue à l’Olympique de Marseille, mais aussi dans la sélection américaine. Il y a quelques jours, il a osé dire qu’il trouvait que les billets pour la Coupe du monde étaient trop chers et que le football devait rester un sport populaire. Timothy Weah, ce n’est pas Martin Luther King, ce n’est pas Che Guevara, il ne veut pas faire la révolution. Il a juste dit que ça coûtait un peu trop cher d’assister à la Coupe du monde, mais c’est déjà trop pour son sélectionneur, Mauricio Pochettino, l’Argentin passé par le PSG. Pour lui, les joueurs doivent s’exprimer sur le terrain en jouant au football, point barre. Voilà ce qu’il lui répond. Il ne faudrait tout de même pas museler les joueurs sous prétexte que c’est leur métier de taper dans un ballon. Ils ont le droit d’avoir quelque chose à dire de l’événement mondial dont ils sont les principaux acteurs. »
« Ce sont des citoyens les sportifs, pas des citoyens de seconde zone »
« Horrifié » par les événements tragiques survenus à Minneapolis et les deux personnes tuées par l’ICE, la police de l’immigration, Victor Wembanyama a lui aussi été critiqué pour avoir donné son avis. « Ce sont des citoyens les sportifs, pas des citoyens de seconde zone. Leur voix porte donc, effectivement, ils doivent faire attention, mais ils ont le droit d’avoir une opinion, un sentiment et de l’exprimer. Sinon, j’ai l’impression qu’on ne fait plus société. Les sportifs ne sont pas là pour nous dire comment on doit penser ? Non, ni plus ni moins que les autres. Qui les fixe ces limites, vous, moi ou eux-mêmes ? En 2022, les footballeurs iraniens avaient caché leur maillot avant un match pour protester après la mort de Mahsa Amini en prison pour un voile mal ajusté. Là, on avait tous salué leur courage, mais alors pourquoi la protestation des Iraniens est validée et les paroles de Victor Wembanyama ou Timothy Weah vilipendées ? Je me dis que la liberté commence peut-être sur nos terrains à nous », a ajouté Virginie Phulpin. Enfin, quand on lui a fait remarque que cela pouvait éventuellement contrarier des sponsors, la journaliste a répondu : « Pas uniquement, je crois. Mauricio Pochettino, c’est plus parce qu’il n’a pas envie d’avoir de problème avec le chef des Etats-Unis. »