Un joueur de l’OM comparé à Wembanyama : Les sportifs réduits au silence ?

Comme Victor Wembanyama l’a fait vis à vis à de l’ICE, la police de l’immigration des Etats-Unis, un joueur de l’OM a récemment critiqué le prix des places de la prochaine Coupe du monde. Deux prises de positions critiquées par certains, estimant que ce n’est pas le rôle des sportifs de donner leur avis sur ce type de sujet.

International américain (57 sélections), Timothy Weah s’est dit déçu par le prix de places pour la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le joueur de l’OM avait alors été repris par son sélectionneur, Mauricio Pochettino. « Ce n'est pas à nous de donner notre avis. Notre responsabilité est de jouer et de performer sur le terrain, et ensuite, peut-être, les responsables de la fédération pourront donner leur avis », a répondu l’ancien entraîneur du PSG.

« La version sportive de “sois belle et tais-toi”, c’est “joue au ballon et tais-toi” » « La version sportive de “sois belle et tais-toi”, c’est “joue au ballon et tais-toi” », a réagi Virginie Phulpin dans sa chronique dans Le Morning RMC ce mardi. « Timothy Weah joue à l’Olympique de Marseille, mais aussi dans la sélection américaine. Il y a quelques jours, il a osé dire qu’il trouvait que les billets pour la Coupe du monde étaient trop chers et que le football devait rester un sport populaire. Timothy Weah, ce n’est pas Martin Luther King, ce n’est pas Che Guevara, il ne veut pas faire la révolution. Il a juste dit que ça coûtait un peu trop cher d’assister à la Coupe du monde, mais c’est déjà trop pour son sélectionneur, Mauricio Pochettino, l’Argentin passé par le PSG. Pour lui, les joueurs doivent s’exprimer sur le terrain en jouant au football, point barre. Voilà ce qu’il lui répond. Il ne faudrait tout de même pas museler les joueurs sous prétexte que c’est leur métier de taper dans un ballon. Ils ont le droit d’avoir quelque chose à dire de l’événement mondial dont ils sont les principaux acteurs. »