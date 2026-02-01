Des places trop chères pour la Coupe du monde : Un joueur de l’OM se fait recadrer

L’été prochain, la Coupe du monde va se dérouler de l'autre côté de l’Atlantique. Mais voilà que pour aller voir l’équipe de France et les autres sélections jouer notamment aux Etats-Unis, ça va coûter un sacré budget. En effet, le prix des places pour les différents matchs est très élevés, ce que Timothy Weah, joueur de l'OM et international américain, avait critiqué. De quoi lui valoir désormais des réprimandes.
Particularité de la Coupe du monde 2026 : elle sera organisée dans 3 pays différents. En effet, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront des matchs de la compétition. De quoi forcément représenter un casse-tête pour l'organisation du voyage des spectateurs, mais voilà que ça va représenter également un énorme budget. En effet, les places ne sont pas données pour cette édition. Au grand dam de beaucoup, y compris de certains principaux acteurs de ce Mondial 2026.
« C’est trop cher »
Joueur de l'OM et international, Timothy Weah pourrait bien disputer cette Coupe du monde avec les Etats-Unis. Mais voilà que le Marseillais avait dernièrement des choses à redire sur l'organisation de cette compétition et notamment le prix des places. « S’il y a bien une chose que les Américains savent faire, c’est le spectacle. Mais je suis juste un peu déçu par le prix des billets. Beaucoup de vrais supporters vont rater des matchs. C’est trop cher. Le football doit rester un plaisir pour tout le monde. C’est le sport populaire par excellence », concédait Weah.
« Ce n'est pas son rôle d'évaluer le prix des billets »
Timothy Weah n’avait donc pas hésité à donner son opinion, ce qui lui vaut aujourd’hui des réprimandes. Et ce n'est autre que son sélectionneur qui l’a repris de volée. En effet, en conférence de presse, Mauricio Pochettino, à la tête des Etats-Unis, a lâché : « Avant tout, je crois que le joueur doit s'exprimer sur le terrain, en jouant au football, et non en dehors. Ce n'est pas son rôle d'évaluer le prix des billets. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des sportifs et nous ne pouvons parler que de notre travail. Je pense que si la FIFA fait quelque chose ou prend une décision, elle en connaît les raisons, et il est de sa responsabilité de les expliquer. Mais ce n'est pas à nous de donner notre avis. Notre responsabilité est de jouer et de performer sur le terrain, et ensuite, peut-être, les responsables de la fédération pourront donner leur avis ».