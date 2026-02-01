Des places trop chères pour la Coupe du monde : Un joueur de l’OM se fait recadrer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été prochain, la Coupe du monde va se dérouler de l'autre côté de l’Atlantique. Mais voilà que pour aller voir l’équipe de France et les autres sélections jouer notamment aux Etats-Unis, ça va coûter un sacré budget. En effet, le prix des places pour les différents matchs est très élevés, ce que Timothy Weah, joueur de l'OM et international américain, avait critiqué. De quoi lui valoir désormais des réprimandes.

Particularité de la Coupe du monde 2026 : elle sera organisée dans 3 pays différents. En effet, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique accueilleront des matchs de la compétition. De quoi forcément représenter un casse-tête pour l'organisation du voyage des spectateurs, mais voilà que ça va représenter également un énorme budget. En effet, les places ne sont pas données pour cette édition. Au grand dam de beaucoup, y compris de certains principaux acteurs de ce Mondial 2026.

« C’est trop cher » Joueur de l'OM et international, Timothy Weah pourrait bien disputer cette Coupe du monde avec les Etats-Unis. Mais voilà que le Marseillais avait dernièrement des choses à redire sur l'organisation de cette compétition et notamment le prix des places. « S’il y a bien une chose que les Américains savent faire, c’est le spectacle. Mais je suis juste un peu déçu par le prix des billets. Beaucoup de vrais supporters vont rater des matchs. C’est trop cher. Le football doit rester un plaisir pour tout le monde. C’est le sport populaire par excellence », concédait Weah.