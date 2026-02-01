«Un mois catastrophique» de l’OM, il dénonce la réaction inquiétante des dirigeants

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, face au Paris FC, l’OM a achevé son mois de janvier sur un score nul (2-2). Une nouvelle déception pour le club phocéen qui a connu des dernières semaines terribles avec bien évidemment ce fiasco en Ligue des Champions. Et voilà que du côté de Marseille, les dirigeants de l’OM n’ont pas vraiment arrangé les choses.

Du côté de l’OM, on traverse actuellement une période de fortes turbulences. En effet, les derniers résultats sont terribles pour le club phocéen. Battus à Bruges (3-0), les Marseillais ont été éliminés de la Ligue des Champions. Un fiasco suite auquel l’OM ne s’est pas forcément rassuré ce samedi face au Paris FC. Alors que les joueurs de Roberto De Zerbi menaient de deux buts, ils ont été rattrapés dans les dernières minutes devant se contenter du 2 partout.

« C'est une équipe qui est en manque de confiance » L’OM est une équipe très friable dans les dernières minutes, c’est d’ailleurs elle qui encaisse le plus de buts après la 80ème minutes dans les 5 grands championnats. Un mal qui ronge le club phocéen que personne n’arrive à résoudre. Pas même les dirigeants olympiens. Bien au contraire. En effet, sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a pointé du doigt les têtes pensantes de l’OM, balançant : « L'OM qui a encaissé 10 buts dans le temps additionnel en deuxième mi-temps ? C'est un signe de fébrilité forcément. Après, il faut regarder le mois de janvier. C'est un mois catastrophique. C'est une équipe qui est en manque de confiance et dans tous les clubs, quand tu es dans une série comme ça, il faut retrouver de la sérénité, que le club soit solide, que les dirigeants t'apportent de la confiance. Et là on voit pas ça ».