OM : «C'est lui qui te crève l'équipe», il désigne le coupable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'OM avait l'occasion de se reprendre en main après sa terrible désillusion en Ligue des champions. Mais face au Paris FC, les hommes de Roberto De Zerbi ont encore vécu une sale soirée, puisqu'ils ont été rejoints à 2-2 dans les derniers instants de la partie, et ce, alors qu'ils menaient 2-0. Un match nul qui a un goût de défaite. Après le coup de sifflet final de la rencontre, un joueur de l'OM est pointé du doigt.

Eliminé au terme d'un scénario exceptionnel de la Ligue des champions mercredi soir, l'OM n'a pas réussi à se relever tout de suite en s'imposant face au Paris FC. Les hommes de Roberto De Zerbi étaient plutôt bien partis puisqu'ils menaient encore 2-0 à 10 minutes de la fin. C'est finalement dans le temps règlementaire qu'ils ont fini par concéder le match nul. Un but qui aurait pu être évité par le coupable désigné par Walid Acherchour.

L'OM en difficulté, le coupable est désigné Souvent encensé depuis son arrivée à Marseille en 2024, Geronimo Rulli traverse une période plus difficile en ce moment. Le gardien argentin s'est rendu coupable d'une sortie non maîtrisée dans le temps additionnel, ce qui a permis aux Parisiens d'inscrire leur deuxième but sur penalty. Une grosse déception pour Walid Acherchour. « Que dire de Geronimo Rulli ? Tu le vois au stade, après le premier but, il crie sur tout le monde. Il harangue tout le monde, un peu à la sud américaine, "allez on se reprend", et c’est encore lui qui te crève l’équipe. Ça commence à faire beaucoup. Comment on est passé de meilleur gardien de Ligue 1 à un mec qui crève son équipe un match sur deux » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC.