«Je le vis mal, très mal» : De Zerbi abattu, va-t-il tenir à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un nul qui a tout d’une défaite pour l’Olympique de Marseille, qui menait de deux buts d’avance contre le Paris FC samedi avant de se faire rejoindre au score dans les dernières secondes (2-2). Une contreperformance qui survient trois jours après le lourd revers à Bruges (0-3) et qui n’arrange pas la situation de Roberto De Zerbi. Selon vous, l’Italien va-t-il rester à son poste jusqu’à la fin de la saison ?

Encore un scénario terrible pour l’Olympique de Marseille. Trois jours après l’humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3) et l’élimination en Ligue des champions, la bande à Roberto De Zerbi n’a pas su conserver son avance au tableau d’affiche, rejoint par le Paris FC (2-2) dans le temps additionnel. Une nouvelle déconvenue qui ne risque pas d’apaiser les tensions à l’OM, alors que l’avenir de l’entraîneur italien a déjà fait parler cette semaine.

« Je le vis mal, très mal » Après une réunion avec Pablo Longoria et Medhi Benatia, Roberto De Zerbi avait décidé de rester à son poste. « J'ai la force pour rester à Marseille cinq ou six ans car j'aime ça, c'est ma passion, avait-il assuré en conférence de presse à la veille de ce déplacement au PFC. Ce qui m'énerve, c'est le manque de régularité, le sentiment d’impuissance. » L’Italien n’a pas été rassuré ce samedi sur la pelouse du Stade Jean-Bouin. « Je le vis mal, très mal. C'est difficile à expliquer, a-t-il indiqué après avoir été rejoint au score par le Paris FC. Les dix dernières minutes, la lumière s'est éteinte. On avait dominé jusque-là et on s'est mis à perdre le ballon trop facilement, à glisser... Pour gagner, il faut avoir faim, jouer jusqu'à la fin avec envie. C'est la qualité qui est nécessaire, et je l'ai aussi dit aux joueurs. »