«On devrait s’inquiéter…» : Ça ne s’arrange pas pour ce joueur de l’OM, De Zerbi ne lui fait aucun cadeau !

Encore une contreperformance pour l’OM ! Humilié et éliminé en Ligue des champions cette semaine, le club phocéen a cette fois-ci été rejoint au score par le Paris FC (2-2) au bout du temps additionnel, et ce malgré son avance de deux buts au tableau d’affichage. Après la rencontre, Roberto De Zerbi a lâché une pique envers l’un de ses joueurs.

Trois jours après avoir sombré sur la pelouse de Bruges, l’OM ne s’est pas rassuré face au Paris FC ce samedi. Pourtant, la bande à Roberto De Zerbi avait pris l’avantage grâce à Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang , mais le promu s’est rebellé en fin de match, d’abord grâce à Jonathan Ikoné (82e) puis Ilan Kebbal (90'+ 4) sur penalty.

Déjà critiqué ces dernières semaines, Geronimo Rulli a provoqué l’égalisation parisienne après avoir boxé Marshall Munetsi , de quoi permettre au Paris FC d’obtenir un penalty à quelques secondes de la fin du match. Le portier de l’OM n’arrange donc pas son cas, et Roberto De Zerbi a tenté de piquer son orgueil en conférence de presse, lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur une éventuelle perte de confiance de son joueur.

« S’il manque de confiance, c'est grave »

« Rulli a 32 ans, s'il manque de confiance, c'est grave. Il a fait deux erreurs comme tout le monde peut en faire, je ne pense pas que ce soit une question de confiance. On ne perd pas confiance après deux erreurs. Si c'était le cas, on devrait s’inquiéter », a lâché Roberto De Zerbi, qui attend encore une réaction de son équipe : « Notre équipe peut battre tout le monde mais il faut qu'on comprenne que ce qu'on fait n'est pas suffisant, et qu'il faut faire un pas de plus contre Rennes. Le match pourrait être ce soir ou dans un an, ça ne changerait rien : ce qu'on met en ce moment ne suffit pas. »

Et d’ajouter : « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je prends la responsabilité car je suis l'entraîneur mais je suis toujours prêt à partir la guerre. J'ai commencé en bas, je suis habitué à ça. Ça m'énerve car je sais qu'on peut mieux faire. Pour moi, on peut jouer le match de Rennes dans dix minutes, je serai prêt. Je ne vous dis pas forcément tout ce que je pense, parce que la conférence de presse n'est pas le lieu. Je peux le dire dans le vestiaire. Mais j'arrive du plus bas, je viens de la merde. »