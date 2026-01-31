«Il y a eu une grosse explication dans le vestiaire» de l’OM : Ce moment de tension avec De Zerbi révélé par Walid Acherchour

Axel Cornic

C’est la crise à l’Olympique de Marseille, où l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions va laisser des traces profondes. Roberto De Zerbi est en effet très critiqué et ce n’est pas seulement le cas à l’extérieur du club, puisque Walid Acherchour a révélé que les tensions n’ont pas manqué au sein du vestiaire marseillais ces dernières semaines.

On peine encore à comprendre comment l’OM a pu laisser s’échapper une qualification pour les barrages de Ligue des Champions. Tout était de leur côté, mais les Marseillais ont finalement tout raté sur la pelouse du Club Brugge (3-0), avec Benfica qui a su en profiter à quelques kilomètres de là. Et évidemment, Roberto de Zerbi se retrouve en première ligne face aux critiques.

Tensions à l’OM ? Ces derniers jours, plusieurs sources ont même évoqué une possible séparation entre l’Italien et l’OM. Pour le moment, Les deux devraient continuer ensemble, mais tout pourrait basculer dans les prochaines semaines en cas de nouvel échec. Le projet lancé en 2024 et construit autour de De Zerbi semblent en effet plus que jamais au bord du précipice. Et les dernières révélations ne vont pas vraiment pousser à l’optimisme, puisque même les stars du vestiaire marseillais ne semblent plus vraiment comprendre l’entraineur de 46 ans.